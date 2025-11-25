Україна дізналася свій кошик ЧС-2026: кого точно не зустрінемо на мундіалі

Україна в плей-офф та кошики жеребкування

ФІФА офіційно оголосила склади кошиків жеребкування групового етапу ЧС-2026, яке відбудеться 5 грудня. Збірна України, як учасник плей-офф кваліфікації, потрапила в останній четвертий кошик.

Це гарантує, що в груповому етапі українці не зіграють проти Йорданії, Кабо-Верде, Гани, Кюрасао, Гаїті, Нової Зеландії, а також двох переможців міжконтинентального плей-оф і ще трьох команд, що проб’ються з європейських плей-офф.

Результати відбору та перспективи

У групі D відбору до ЧС-2026 Україна посіла друге місце після Франції, випередивши Ісландію та Азербайджан, і набрала 10 очок у шести матчах.

Тепер підопічні Реброва чекатимуть на плей-офф, де в півфіналі зустрінуться зі Швецією 26 березня 2026 року.

У разі перемоги українці вийдуть на переможця пари Польща - Албанія, щоб вирішити остаточно, хто отримає путівку на світову першість.

Таким чином, Україна зберігає шанси на історичну участь у мундіалі, але для цього доведеться здолати двох суперників у плей-офф кваліфікації.

Склади кошиків жеребкування ЧС-2026: