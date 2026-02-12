Україна дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: хто стоїть на шляху до ліги А

Керманич національної команди Сергій Ребров прокоментував склад групи у новому сезоні Ліги націй УЄФА. Головний тренер відверто зізнався, кого з опонентів волів би уникнути під час процедури у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жеребкування.
У четвер, 12 лютого, відбулася офіційна процедура розподілу команд на сезон 2026/27.
За результатами попереднього циклу підопічні Сергія Реброва не змогли підвищитися у класі, поступившись у плей-офф збірній Бельгії, тому під час жеребкування перебували у другому кошику Ліги В.
Волею жереба Україна потрапила до групи В2. Конкуренцію за пряму путівку до Ліги А нашій команді складуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Повний склад груп Дивізіону В:
У коментарі для прес-служби УАФ Сергій Ребров зазначив, що група В2, куди потрапили "синьо-жовті", виглядає збалансованою, проте не обійшлося без небажаних зустрічей.
Наставник збірної звернув увагу на те, що команді знову доведеться протистояти Грузії, з якою українці часто перетиналися в останніх розіграшах.
Окремо тренер виділив збірну Угорщини, назвавши зустріч із ними принциповим протистоянням.
"Я думаю, усі команди були сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але я вважаю, що група рівна - потрібно готуватися та грати", - сказав Ребров.
"Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, це буде принциповий поєдинок. Усі команди у групі рівні та сильні. На жаль, знову випала Грузія, проте потрібно готуватися та виходити на поле", - підкреслив фахівець.
Груповий етап традиційно буде розбитий на осінні вікна. Перші поєдинки стартують наприкінці вересня 2026 року:
Для збірної України та інших представників Ліги В передбачено кілька сценаріїв за підсумками шести турів:
