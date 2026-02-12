Украина узнала соперников в Лиге наций-2026/27: кто стоит на пути в лигу А

Итоги жеребьевки для "сине-желтых"

В четверг, 12 февраля, состоялась официальная процедура распределения команд на сезон 2026/27.

По результатам предыдущего цикла подопечные Сергея Реброва не смогли повыситься в классе, уступив в плей-офф сборной Бельгии, поэтому во время жеребьевки находились во второй корзине Лиги В.

Волею жребия Украина попала в группу В2. Конкуренцию за прямую путевку в Лигу А нашей команде составят сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Полный состав групп Дивизиона В:

Группа В1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония Группа В2: Венгрия, Украина , Грузия, Северная Ирландия

Венгрия, , Грузия, Северная Ирландия Группа В3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Израиль, Австрия, Ирландия, Косово Группа В4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Реакция главного тренера на результаты жребия

В комментарии для пресс-службы УАФ Сергей Ребров отметил, что группа В2, куда попали "сине-желтые", выглядит сбалансированной, однако не обошлось без нежелательных встреч.

Наставник сборной обратил внимание на то, что команде вновь придется противостоять Грузии, с которой украинцы часто пересекались в последних розыгрышах.

Отдельно тренер выделил сборную Венгрии, назвав встречу с ними принципиальным противостоянием.

"Я думаю, все команды были сильны. К сожалению, снова играем против Грузии. Но я считаю, что группа равная - нужно готовиться и играть", - сказал Ребров.

"Я не очень хотел Венгрию, но будем играть, это будет принципиальный поединок. Все команды в группе равные и сильные. К сожалению, снова выпала Грузия, однако нужно готовиться и выходить на поле", - подчеркнул специалист.

Календарь матчей и расписание турнира

Групповой этап традиционно будет разбит на осенние окна. Первые поединки стартуют в конце сентября 2026 года:

1 и 2 туры: 24 - 30 сентября 2026 года

3 и 4 туры: 30 сентября - 6 октября 2026 года

5 и 6 туры: 12 - 17 ноября 2026 года

Регламент соревнований: как выйти в дивизион А

Для сборной Украины и других представителей Лиги В предусмотрено несколько сценариев по итогам шести туров: