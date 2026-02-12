ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Україна дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: хто стоїть на шляху до ліги А

Четвер 12 лютого 2026 19:58
Україна дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: хто стоїть на шляху до ліги А Збірна України з футболу (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Керманич національної команди Сергій Ребров прокоментував склад групи у новому сезоні Ліги націй УЄФА. Головний тренер відверто зізнався, кого з опонентів волів би уникнути під час процедури у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жеребкування.

Підсумки жеребкування для "синьо-жовтих"

У четвер, 12 лютого, відбулася офіційна процедура розподілу команд на сезон 2026/27.

За результатами попереднього циклу підопічні Сергія Реброва не змогли підвищитися у класі, поступившись у плей-офф збірній Бельгії, тому під час жеребкування перебували у другому кошику Ліги В.

Волею жереба Україна потрапила до групи В2. Конкуренцію за пряму путівку до Ліги А нашій команді складуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Повний склад груп Дивізіону В:

  • Група В1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія
  • Група В2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія
  • Група В3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово
  • Група В4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція

Реакція головного тренера на результати жеребу

У коментарі для прес-служби УАФ Сергій Ребров зазначив, що група В2, куди потрапили "синьо-жовті", виглядає збалансованою, проте не обійшлося без небажаних зустрічей.

Наставник збірної звернув увагу на те, що команді знову доведеться протистояти Грузії, з якою українці часто перетиналися в останніх розіграшах.

Окремо тренер виділив збірну Угорщини, назвавши зустріч із ними принциповим протистоянням.

"Я думаю, усі команди були сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але я вважаю, що група рівна - потрібно готуватися та грати", - сказав Ребров.

"Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, це буде принциповий поєдинок. Усі команди у групі рівні та сильні. На жаль, знову випала Грузія, проте потрібно готуватися та виходити на поле", - підкреслив фахівець.

Календар матчів та розклад турніру

Груповий етап традиційно буде розбитий на осінні вікна. Перші поєдинки стартують наприкінці вересня 2026 року:

  • 1 та 2 тури: 24 - 30 вересня 2026 року
  • 3 та 4 тури: 30 вересня - 6 жовтня 2026 року
  • 5 та 6 тури: 12 - 17 листопада 2026 року

Регламент змагань: як вийти у дивізіон А

Для збірної України та інших представників Ліги В передбачено кілька сценаріїв за підсумками шести турів:

  1. Перше місце: прямий вихід до елітного дивізіону А.
  2. Друге місце: участь у стикових матчах проти команд, що посіли треті місця у групах Ліги А.
  3. Третє місце: боротьба за збереження позицій у дивізіоні В проти срібних призерів Ліги С.
  4. Четверте місце: автоматичне пониження у класі до дивізіону С.

Збірна України Футбол Ліга націй
