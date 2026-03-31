Україна – Албанія: команда Реброва здобула перемогу в протистоянні невдах (відео)

Товариський матч

Україна – Албанія – 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Вибір Реброва

Статус матчу передбачав, що тренерський штаб збірної України дасть змогу зіграти футболістам, які за інших умов залишились би на лаві для запасних.

Так і сталося. Місце у воротах зайняв Дмитро Різник, дебютував у команді захисник Едуард Сарапій, дали змогу розім'ятися Руслану Маліновському та Юхиму Коноплі, що пропускали гру зі шведами через перебір карток. У попередньому варіанті "старту" був заявлений Віталій Миколенко, але буквально в останню мить його замінили на Богдана Михайліченка.

Перший тайм: домінація без голів

Україна повністю переграла суперника в першій половині гри. Про це красномовно свідчить хоча б статистика ударів – 10:1 (3:1 – у площину). За володінням м'яча підопічні Реброва також були попереду 53% проти 47%.

Найбільша небезпека в нашій команді йшла від Романа Яремчука, який діяв на вістрі атаки. Форвард "Ліона" навіть забив на 16-й хвилині, замкнувши головою навіс Олексія Гуцуляка, проте арбітри зафіксували офсайд.

Також турбував голкіпера албанців Руслан Маліновський своїми фірмовими дальніми пострілами. Чудовий момент мав Назар Волошин на 23-й хвилині, але його удар воротар відбив ногою.

Незважаючи на тотальну перевагу "синьо-жовтих", команди пішли на відпочинок за нулів на табло.

Другий тайм: переможний м'яч Гуцуляка

Проте, не встигла гра відновитися після перерви, як м'яч таки опинився у вротах. Гол збірної України організували футболісти житоаирського "Полісся": Михайліченко навісив з лівого флангу, а Гуцуляк пробив головою у протихід воротарю. Для вінгера "вовків" це був уже шостий точний удар за збірну. Нагадаємо, що саме він став найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" у 2025 році.

Після цього збірна України змінила тактику: віддавши м'яч супернику, "синьо-жовті" стали діяти на контратаках. Албвнці мали шанс цим скористатися. Зокрема на 58-й хвилині, коли Різник виконав ефектний сейв після удару в дев'ятку від Казіма Лачі.

На 63-й хвилині Ребров зробив потрійну заміну: на поле вийшли Матвій Пономаренко, Олександр Тимчик та Іван Калюжний - замість Романа Яремчука, Єгора Ярмолюка та Юхима Коноплі.

І майже одразу Україна мала забивати вдруге. Післа прострілу Гуцуляка албанці заблокували удар Маліновського, але потім Волошин встиг пробити із близької відстані - воротар врятував номінальних гостей. А згодом Микола Шапаренко влучив у штангу після удару з меж штрафного майданчика.

На 74-й хвилині Ребров зробив ще дві заміни: Волошин і Маліновський залишили поле, замість них вийшли Олександр Зубков і Олександр Піхальонок.

Команди знову обмінялися гострими моментами. В України дубль міг оформити Гуцуляк, у албанців Мірто Узуні перевірив реакцію Різника.

На останню десятихвилинку в збірній України вийшли Віктор Циганков і Георгій Судаков, які замінили Гуцуляка та Шапаренка.

Втім внести кардинальні зміни у хід поєдинку вони не змогли. Матч завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих".