ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати

Четвер 26 лютого 2026 13:51
UA EN RU
УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати Фото: Визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЛЧ (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив список номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикових матчів-відповідей Ліги чемпіонів. До четвірки претендентів увійшли герої вирішальних поєдинків за вихід у 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Читайте також: Провал року в Лізі чемпіонів: як "Карабах" з українцем пропустив 30 голів і встановив антирекорд

Від хет-трику до сенсації

Голосування за переможця вже стартувало на офіційному порталі організації. Цього тижня на нагороду претендують:

  • Александер Сьорлот ("Атлетіко") – головний герой тижня, який оформив хет-трик у ворота бельгійського "Брюгге" (4:1). Його результативність дозволила мадридцям впевнено крокувати далі.
  • Єнс Петтер Гауге ("Буде-Глімт") – лідер норвезької сенсації. Вінгер записав на свій рахунок гол та асист у переможному матчі проти італійського "Інтера" (2:1).
  • Орельєн Чуамені ("Реал") – півзахисник мадридців став автором ключового гола у напруженому протистоянні з лісабонською "Бенфікою" (2:1).
  • Віктор Осімген ("Галатасарай") – форвард відзначився забитим м'ячем у наддраматичній грі проти "Ювентуса". Попри поразку (2:3), активність нігерійця допомогла турецькому клубу вийти у наступний раунд за сумою двох зустрічей.

УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати

Визначено всіх учасників 1/8 фіналу

За підсумками стикових матчів плей-офф сформувався остаточний список команд, що продовжують боротьбу за трофей.

Напряму, після етапу ліги, до 1/8 фіналу вийшли: "Арсенал", "Баварія", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Челсі", "Спортінг" та "Манчестер Сіті".

До них приєдналися переможці стикових протистоянь: "Атлетіко", "Ньюкасл", "Буде-Глімт", "Байєр", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" та ПСЖ.

Що далі

Вже цієї п'ятниці, 27 лютого, відбудеться жеребкування пар 1/8 фіналу, де також буде визначено сітку турніру аж до півфіналів.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10-11 березня. Матчі-відповіді: 17-18 березня.

Раніше ми розповіли, чому тренер головної сенсації відбору ЧС-2026 несподівано подав у відставку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі