УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив список номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикових матчів-відповідей Ліги чемпіонів. До четвірки претендентів увійшли герої вирішальних поєдинків за вихід у 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Від хет-трику до сенсації
Голосування за переможця вже стартувало на офіційному порталі організації. Цього тижня на нагороду претендують:
- Александер Сьорлот ("Атлетіко") – головний герой тижня, який оформив хет-трик у ворота бельгійського "Брюгге" (4:1). Його результативність дозволила мадридцям впевнено крокувати далі.
- Єнс Петтер Гауге ("Буде-Глімт") – лідер норвезької сенсації. Вінгер записав на свій рахунок гол та асист у переможному матчі проти італійського "Інтера" (2:1).
- Орельєн Чуамені ("Реал") – півзахисник мадридців став автором ключового гола у напруженому протистоянні з лісабонською "Бенфікою" (2:1).
- Віктор Осімген ("Галатасарай") – форвард відзначився забитим м'ячем у наддраматичній грі проти "Ювентуса". Попри поразку (2:3), активність нігерійця допомогла турецькому клубу вийти у наступний раунд за сумою двох зустрічей.
Визначено всіх учасників 1/8 фіналу
За підсумками стикових матчів плей-офф сформувався остаточний список команд, що продовжують боротьбу за трофей.
Напряму, після етапу ліги, до 1/8 фіналу вийшли: "Арсенал", "Баварія", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Челсі", "Спортінг" та "Манчестер Сіті".
До них приєдналися переможці стикових протистоянь: "Атлетіко", "Ньюкасл", "Буде-Глімт", "Байєр", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" та ПСЖ.
Що далі
Вже цієї п'ятниці, 27 лютого, відбудеться жеребкування пар 1/8 фіналу, де також буде визначено сітку турніру аж до півфіналів.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10-11 березня. Матчі-відповіді: 17-18 березня.
