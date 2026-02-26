УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив список номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикових матчів-відповідей Ліги чемпіонів. До четвірки претендентів увійшли герої вирішальних поєдинків за вихід у 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Від хет-трику до сенсації

Голосування за переможця вже стартувало на офіційному порталі організації. Цього тижня на нагороду претендують:

Александер Сьорлот ("Атлетіко") – головний герой тижня, який оформив хет-трик у ворота бельгійського "Брюгге" (4:1). Його результативність дозволила мадридцям впевнено крокувати далі.

– головний герой тижня, який оформив хет-трик у ворота бельгійського "Брюгге" (4:1). Його результативність дозволила мадридцям впевнено крокувати далі. Єнс Петтер Гауге ("Буде-Глімт") – лідер норвезької сенсації. Вінгер записав на свій рахунок гол та асист у переможному матчі проти італійського "Інтера" (2:1).

– лідер норвезької сенсації. Вінгер записав на свій рахунок гол та асист у переможному матчі проти італійського "Інтера" (2:1). Орельєн Чуамені ("Реал") – півзахисник мадридців став автором ключового гола у напруженому протистоянні з лісабонською "Бенфікою" (2:1).

– півзахисник мадридців став автором ключового гола у напруженому протистоянні з лісабонською "Бенфікою" (2:1). Віктор Осімген ("Галатасарай") – форвард відзначився забитим м'ячем у наддраматичній грі проти "Ювентуса". Попри поразку (2:3), активність нігерійця допомогла турецькому клубу вийти у наступний раунд за сумою двох зустрічей.

Визначено всіх учасників 1/8 фіналу

За підсумками стикових матчів плей-офф сформувався остаточний список команд, що продовжують боротьбу за трофей.

Напряму, після етапу ліги, до 1/8 фіналу вийшли: "Арсенал", "Баварія", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Челсі", "Спортінг" та "Манчестер Сіті".

До них приєдналися переможці стикових протистоянь: "Атлетіко", "Ньюкасл", "Буде-Глімт", "Байєр", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" та ПСЖ.

Що далі

Вже цієї п'ятниці, 27 лютого, відбудеться жеребкування пар 1/8 фіналу, де також буде визначено сітку турніру аж до півфіналів.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10-11 березня. Матчі-відповіді: 17-18 березня.