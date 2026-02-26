ua en ru
УЕФА выбирает лучшего в Лиге чемпионов: как проголосовать

Четверг 26 февраля 2026 13:51
УЕФА выбирает лучшего в Лиге чемпионов: как проголосовать Фото: Определились все участники 1/8 финала ЛЧ (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам стыковых ответных матчей Лиги чемпионов. В четверку претендентов вошли герои решающих поединков за выход в 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

От хет-трика до сенсации

Голосование за победителя уже стартовало на официальном портале организации. На этой неделе на награду претендуют:

  • Александер Серлот ("Атлетико") - главный герой недели, который оформил хет-трик в ворота бельгийского "Брюгге" (4:1). Его результативность позволила мадридцам уверенно шагать дальше.
  • Йенс Петтер Гауге ("Буде-Глимт") - лидер норвежской сенсации. Вингер записал на свой счет гол и ассист в победном матче против итальянского "Интера" (2:1).
  • Орельен Чуамени ("Реал") - полузащитник мадридцев стал автором ключевого гола в напряженном противостоянии с лиссабонской "Бенфикой" (2:1).
  • Виктор Осимген ("Галатасарай") - форвард отметился забитым мячом в сверхдраматичной игре против "Ювентуса". Несмотря на поражение (2:3), активность нигерийца помогла турецкому клубу выйти в следующий раунд по сумме двух встреч.

УЕФА выбирает лучшего в Лиге чемпионов: как проголосовать

Определены все участники 1/8 финала

По итогам стыковых матчей плей-офф сформировался окончательный список команд, продолжающих борьбу за трофей.

Напрямую, после этапа лиги, в 1/8 финала вышли: "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".

К ним присоединились победители стыковых противостояний: "Атлетико", "Ньюкасл", "Буде-Глимт", "Байер", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" и ПСЖ.

Что дальше

Уже в эту пятницу, 27 февраля, состоится жеребьевка пар 1/8 финала, где также будет определена сетка турнира вплоть до полуфиналов.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 10-11 марта. Ответные матчи: 17-18 марта.

