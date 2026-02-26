УЕФА выбирает лучшего в Лиге чемпионов: как проголосовать
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам стыковых ответных матчей Лиги чемпионов. В четверку претендентов вошли герои решающих поединков за выход в 1/8 финала.
От хет-трика до сенсации
Голосование за победителя уже стартовало на официальном портале организации. На этой неделе на награду претендуют:
- Александер Серлот ("Атлетико") - главный герой недели, который оформил хет-трик в ворота бельгийского "Брюгге" (4:1). Его результативность позволила мадридцам уверенно шагать дальше.
- Йенс Петтер Гауге ("Буде-Глимт") - лидер норвежской сенсации. Вингер записал на свой счет гол и ассист в победном матче против итальянского "Интера" (2:1).
- Орельен Чуамени ("Реал") - полузащитник мадридцев стал автором ключевого гола в напряженном противостоянии с лиссабонской "Бенфикой" (2:1).
- Виктор Осимген ("Галатасарай") - форвард отметился забитым мячом в сверхдраматичной игре против "Ювентуса". Несмотря на поражение (2:3), активность нигерийца помогла турецкому клубу выйти в следующий раунд по сумме двух встреч.
Определены все участники 1/8 финала
По итогам стыковых матчей плей-офф сформировался окончательный список команд, продолжающих борьбу за трофей.
Напрямую, после этапа лиги, в 1/8 финала вышли: "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".
К ним присоединились победители стыковых противостояний: "Атлетико", "Ньюкасл", "Буде-Глимт", "Байер", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" и ПСЖ.
Что дальше
Уже в эту пятницу, 27 февраля, состоится жеребьевка пар 1/8 финала, где также будет определена сетка турнира вплоть до полуфиналов.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 10-11 марта. Ответные матчи: 17-18 марта.
