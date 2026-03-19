Учасницю "МастерШеф" звинувачують в ухиленні від служби: що їй загрожує

Що відомо про звинувачення на адресу військової

Ухвала суду стала відповіддю на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів військової.

За даними досудового розслідування, штурман корабля авіаційного загону однієї з військових частин у 2025 році "госпіталізувалась з метою ухилення від виконання службових обов'язків".

Певний час з 14 квітня по 16 серпня 2025 року вона перебувала на стаціонарному лікуванні. Водночас вже з 22 квітня по 11 серпня перебувала в Києві та області, де брала участь у зйомках проєкту "Мастер Шеф".

"У період відсутності на стаціонарному лікуванні їй неправомірно нараховувалось грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за травень, червень, липень та серпень 2025 року, чим нанесено збитків військовій частині", - йдеться в судовій ухвалі.

Проти учасниці "МастерШеф" відкрито кримінальне провадження (скриншот)

Для встановлення всіх обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної.

За даними джерел "Українських новин", мова йде про 27-річну Вікторію Кузнєцову - учасницю 16-го сезону "МастерШеф".

На сайті шоу її підписали як колишню військову, яка була штурманкою у ЗСУ.

"Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава", - коментувала вона.

Також вказано, що вона родом з Коломиї, Івано-Франківська область. Саме звідти й фігурантка справи.

Що загрожує військовій

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України - ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду.

Якщо провину доведуть, то військовій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.