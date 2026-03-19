Участницу "МастерШеф" обвиняют в уклонении от службы: что ей грозит

Что известно об обвинениях в адрес военной

Постановление суда стало ответом на ходатайство о временном доступе к вещам и документам военнослужащей.

По данным досудебного расследования, штурман корабля авиационного отряда одной из воинских частей в 2025 году "госпитализировалась с целью уклонения от выполнения служебных обязанностей".

Некоторое время с 14 апреля по 16 августа 2025 года она находилась на стационарном лечении. В то же время уже с 22 апреля по 11 августа находилась в Киеве и области, где участвовала в съемках проекта "Мастер Шеф".

"В период отсутствия на стационарном лечении ей неправомерно начислялось денежное обеспечение, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года, чем нанесен ущерб воинской части", - говорится в судебном постановлении.

Против участницы "МастерШеф" открыто уголовное производство (скриншот)

Для установления всех обстоятельств суд разрешил следователям получить доступ к данным мобильного оператора подозреваемой.

По данным источников "Украинских новостей", речь идет о 27-летней Виктории Кузнецовой - участнице 16-го сезона "МастерШеф".

На сайте шоу ее подписали как бывшую военную, которая была штурманкой в ВСУ.

"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", - комментировала она.

Также указано, что она родом из Коломыи, Ивано-Франковская область. Именно оттуда и фигурантка дела.

Что грозит военной

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины - уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода.

Если вину докажут, то военной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.