"У планах є". alyona alyona відверто про заміжжя, вагітність і шлюбний контракт

Вівторок 18 листопада 2025 23:57
"У планах є". alyona alyona відверто про заміжжя, вагітність і шлюбний контракт alyona alyona не проти укласти шлюбний контракт (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська виконавиця alyona alyona відверто розповіла про плани на заміжжя, вагітність і можливість укладання шлюбного контракту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки Славі Дьоміну.

Що сказала alyona alyona про заміжжя та вагітність

Співачка, яка вже три роки перебуває у стосунках, мріє про офіційний шлюб та материнство. Цей крок, ймовірно, відбудеться, коли вона завагітніє.

"Думаю, прийде час. Узаконити важливо. І це прийде, коли я завагітнію. Щоб дитина була в шлюбі", - поділилася вона.

На такі думки її надихнув приклад батьків, які досі разом. Водночас вона зауважила, що у її коханого тато і мама розлучені.

"Я от хочу, щоб сім'я і все. Раз ми вже три роки разом, то вже можна і жениться", - розповіла артистка.

&quot;У планах є&quot;. alyona alyona відверто про заміжжя, вагітність і шлюбний контракт alyona alyona про заміжжя та вагітність (скриншот)

Про пропозицію та шлюбний контракт

Співачка поки не отримала заповітну пропозицію, але пара вже обговорює це питання.

"У планах є", - лаконічно прокоментувала alyona alyona.

Водночас вона поділилася, чи готова сама взяти справу у свої руки.

"Напевно, так. Але я не буду це робити. Хай це буде по-сексистськи сказано, але чоловіче має залишатися чоловічим", - сказала вона.

Співачка розповіла, що вони з коханим розмірковують про юридичні нюанси одруження. Водночас вона не приховує, що хотіла б узяти прізвище чоловіка.

"Ми в процесі обговорення, як краще це зробити з юридичної точки зору", - сказала вона.

&quot;У планах є&quot;. alyona alyona відверто про заміжжя, вагітність і шлюбний контрактalyona alyona про пропозицію руки та серця (скриншот)

До шлюбного контракту зірка ставиться спокійно, хоча сама ініціювати оформлення не стала б.

"Якщо з його сторони буде, то підпишу. В мене нема страху. Я якось впевнена, що оцього розподілу чогось не буде. Хоча життя - така штука, не можна зарікатися. Якби у мене були три фірми, супермайно, земля, страхувалась б. І якщо я народжу дитину, треба забезпечить, щоб у неї щось ще залишилося", - поділилася вона.

Реперка зізналася, що вони з коханим йдуть по життю паралельно і працюють над стосунками. Кожен має власні інтереси, хобі та власний рівень соціальної активності.


Що відомо про коханого співачки

Обранця звати Володимир. Вони уникають публічності, тож на світських заходах в Києві не з'являються.

Чоловік не буває у столиці. Це пов'язано з його особистими обставинами, оскільки він дбає про близьку людину.

Закохані здебільшого живуть на Івано-Франківщині. До Києва співачка приїздить лише заради роботи, а з коханим почувається по-справжньому спокійно.

