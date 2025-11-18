ua en ru
Шоу бизнес

"В планах есть". alyona alyona откровенно о замужестве, беременности и брачном контракте

Вторник 18 ноября 2025 23:57
alyona alyona не против заключить брачный контракт (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская исполнительница alyona alyona откровенно рассказала о планах на замужество, беременность и возможности заключения брачного контракта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Славе Демину.

Что сказала alyona alyona о замужестве и беременности

Певица, которая уже три года находится в отношениях, мечтает об официальном браке и материнстве. Этот шаг, вероятно, произойдет, когда она забеременеет.

"Думаю, придет время. Узаконить важно. И это придет, когда я забеременею. Чтобы ребенок был в браке", - поделилась она.

На такие мысли ее вдохновил пример родителей, которые до сих пор вместе. В то же время она отметила, что у ее любимого папа и мама разведены.

"Я вот хочу, чтобы семья и все. Раз мы уже три года вместе, то уже можно и пожениться", - рассказала артистка.

alyona alyona о замужестве и беременности (скриншот)

О предложении и брачном контракте

Певица пока не получила заветное предложение, но пара уже обсуждает этот вопрос.

"В планах есть", - лаконично прокомментировала alyona alyona.

В то же время она поделилась, готова ли сама взять дело в свои руки.

"Наверное, да. Но я не буду это делать. Пусть это будет по-сексистски сказано, но мужское должно оставаться мужским", - сказала она.

Певица рассказала, что они с любимым продумывают юридические нюансы бракосочетания. При этом она не скрывает, что хотела бы взять фамилию мужа.

"Мы в процессе обсуждения, как лучше это сделать с юридической точки зрения", - сказала она.

alyona alyona о предложении руки и сердца (скриншот)

К брачному контракту звезда относится спокойно, хотя сама инициировать оформление не стала бы.

"Если с его стороны будет, то подпишу. У меня нет страха. Я как-то уверена, что этого распределения чего-то не будет. Хотя жизнь - такая штука, нельзя зарекаться. Если бы у меня были три фирмы, суперимущество, земля, страховалась бы. И если я рожу ребенка, надо обеспечит, чтобы у него что-то еще осталось", - поделилась она.

Рэперша призналась, что они с любимым идут по жизни параллельно и работают над отношениями. У каждого есть свои интересы, хобби и свой уровень социальной активности.


Что известно о возлюбленном певицы

Избранника зовут Владимир. Они избегают публичности, поэтому на светских мероприятиях в Киеве.

Мужчина не бывает в столице. Это связано с его личными обстоятельствами, поскольку он заботится о близком человеке.

Влюбленные в основном живут в Ивано-Франковской области. В Киев певица приезжает только ради работы, а с любимым чувствует себя по-настоящему спокойно.

