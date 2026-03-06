Ця ніч змінила історію НБА: Леброн Джеймс перевершив досягнення, яке трималося десятиліттями

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс офіційно очолив список лідерів асоціації за кількістю реалізованих кидків з гри. Історична подія відбулася 6 березня у поєдинку регулярного чемпіонату проти "Денвера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
У матчі проти "Денвер Наггетс", який завершився поразкою "озерників" (113:120), 39-річний баскетболіст продемонстрував високу ефективність.
За ігровий час Леброн встиг набрати 16 очок та виконати 8 асистів. Ключовим моментом зустрічі стали його точні кидки: реалізувавши 7 спроб з 11, Джеймс довів свій загальний доробок до 15 842 влучань за кар'єру.
Завдяки цьому результату лідер "Лейкерс" обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара, який утримував першість із показником 15 837 точних пострілів.
Попри зміну лідера у рейтингу, статистика вказує на різну інтенсивність досягнення мети. Леброну знадобилося значно більше спроб для встановлення рекорду, ніж його попереднику.
Окрім історичного виступу Джеймса, ніч в НБА запам'яталася ще вісьмома поєдинками.
Увагу українських вболівальників привернув успіх "Юти Джаз", кольори якої захищає Святослав Михайлюк. Команда українця зуміла здобути перемогу у своєму протистоянні в межах регулярної першості.
