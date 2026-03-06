RU

Эта ночь изменила историю НБА: Леброн Джеймс превзошел достижение, которое держалось десятилетиями

12:10 06.03.2026 Пт
2 мин
Ему понадобилось на 3000 бросков больше, но результат ошеломил мир
aimg Екатерина Урсатий
Леброн Джеймс (фото: Getty Images)

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс официально возглавил список лидеров ассоциации по количеству реализованных бросков с игры. Историческое событие произошло 6 марта в поединке регулярного чемпионата против "Денвера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: 10-й украинец в НБА: Шульга дебютировал за "Бостон Селтикс" в официальном матче

Новая вершина "Короля" Джеймса

В матче против "Денвер Наггетс", который завершился поражением "озерников" (113:120), 39-летний баскетболист продемонстрировал высокую эффективность.

За игровое время Леброн успел набрать 16 очков и выполнить 8 ассистов. Ключевым моментом встречи стали его точные броски: реализовав 7 попыток из 11, Джеймс довел свой общий задел до 15 842 попаданий за карьеру.

Благодаря этому результату лидер "Лейкерс" обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара, который удерживал первенство с показателем 15 837 точных выстрелов.

Статистическое сравнение лидеров

Несмотря на смену лидера в рейтинге, статистика указывает на разную интенсивность достижения цели. Леброну понадобилось гораздо больше попыток для установления рекорда, чем его предшественнику.

Тройка лидеров по количеству попаданий с игры в истории НБА:

  • Леброн Джеймс - 15 842 попадания (31 274 попытки, точность 51,6%);
  • Карим Абдул-Джаббар - 15 837 попаданий (28 307 попыток, точность 55,9%);
  • Карл Мэлоун - 13 528 попаданий.

Результаты игрового дня

Кроме исторического выступления Джеймса, ночь в НБА запомнилась еще восемью поединками.

Внимание украинских болельщиков привлек успех "Юты Джаз", цвета которой защищает Святослав Михайлюк. Команда украинца сумела одержать победу в своем противостоянии в рамках регулярного первенства.

Ранее мы рассказали, как Лень с "Реалом" проиграл драматический финал Кубка Испании.

