Эта ночь изменила историю НБА: Леброн Джеймс превзошел достижение, которое держалось десятилетиями

Новая вершина "Короля" Джеймса

В матче против "Денвер Наггетс", который завершился поражением "озерников" (113:120), 39-летний баскетболист продемонстрировал высокую эффективность.

За игровое время Леброн успел набрать 16 очков и выполнить 8 ассистов. Ключевым моментом встречи стали его точные броски: реализовав 7 попыток из 11, Джеймс довел свой общий задел до 15 842 попаданий за карьеру.

Благодаря этому результату лидер "Лейкерс" обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара, который удерживал первенство с показателем 15 837 точных выстрелов.

Статистическое сравнение лидеров

Несмотря на смену лидера в рейтинге, статистика указывает на разную интенсивность достижения цели. Леброну понадобилось гораздо больше попыток для установления рекорда, чем его предшественнику.

Тройка лидеров по количеству попаданий с игры в истории НБА:

Леброн Джеймс - 15 842 попадания (31 274 попытки, точность 51,6%);

Карим Абдул-Джаббар - 15 837 попаданий (28 307 попыток, точность 55,9%);

Карл Мэлоун - 13 528 попаданий.

Результаты игрового дня

Кроме исторического выступления Джеймса, ночь в НБА запомнилась еще восемью поединками.

Внимание украинских болельщиков привлек успех "Юты Джаз", цвета которой защищает Святослав Михайлюк. Команда украинца сумела одержать победу в своем противостоянии в рамках регулярного первенства.