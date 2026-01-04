Цимбалюк чесно сказав, чому не обрав Ірочку у фіналі "Холостяка"

За словами Цимбалюка, Ірина Пономаренко одразу привернула його увагу ще під час першої зустрічі завдяки своєму зовнішньому вигляду.

"По-перше, це єдина дівчина, яка прийшла в шапці. Уже як мінімум. Цікаво. В неї таке нетривіальне вбрання було, і плюс вона без кінця никала своє обличчя", - розповів артист.

Тарас зізнався, що йому справді стало цікаво поспілкуватися з Іриною, хоча спершу він вагався, як коректно реагувати на її образ.

Ірина Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)

"Я реально думав сказати: "Мала, ти можеш зняти шапку?". А тоді думаю, мабуть, я буду якимось бичарою. Тому я вже, коли ми сиділи спілкувалися, говорю: “Малан, ти можеш зняти цю шапку чи ні?", - пояснив він.

Водночас актор наголосив, що в процесі проєкту керувався не симпатіями, а відчуттям, чи може між ним і учасницею скластися щось більше.

"Я не відчув, що може з ким-небудь скластися метч в цілому на проєкті", - зазначив актор.

За його словами, коли сформувалася трійка дівчат, з якими було більш-менш комфортне спілкування, він опинився в глухому куті та звернувся за порадою до продюсерів.

"Коли зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування, ми з продюсерами сіли і я говорю: "Давайте порадимося, бо я не знаю, в мене глухий кут", - зізнався актор.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк також підкреслив, що принципово не хотів створювати ілюзій і давати учасницям хибні обіцянки щодо майбутніх стосунків.

"Я не бачив сенсу розкидатися якимись обіцяючими флюїдами і розказувати дівчатам, що ми зараз будемо будувати майбутнє, що ми пара. Я вже розумів, що це все-таки капсульна історія", - сказав він.

Окремо актор розповів про єдину учасницю, перед якою відчув справжню провину через її емоційну реакцію після фіналу.

"Єдине, перед ким я вибачився, тому що я відчув реальні почуття, - це Настя. Це дівчина, яка прийшла в цей проєкт щиро", - зазначив Тарас.

За його словами, саме її реакція після завершення шоу змусила його переосмислити власну поведінку.

"Вона просто ревіла від того, що я її не обрав. І я перед цією людиною вибачився декілька разів, тому що я зачепив її почуття", - додав актор.

Цимбалюк зізнався, що якби раніше усвідомив глибину її переживань, поводився б інакше.

"Якби я це відчув трохи раніше, я б, мабуть, за кадром з нею поговорив і більш обережно поставився б до її почуттів, тому що ця людина дуже достойна того, щоб з нею поводилися по-людськи", - підсумував актор.