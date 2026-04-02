Цих дівчат не зупинити: збірна України з хокею влаштувала розправу на чемпіонаті світу

14:13 02.04.2026 Чт
2 хв
Одна за одною: українські хокеїстки штампують рекорди у Гонконзі. Хто став героїнею дня?
aimg Катерина Урсатій
Жіноча збірна України з хокею (фото: Федерація хокею України)

Жіноча національна команда України здобула впевнену третю перемогу поспіль на світовій першості в дивізіоні IIB. "Синьо-жовті" не залишили шансів збірній Бельгії, завершивши зустріч із рахунком 5:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Тріумфальна хода в Гонконзі

Український колектив продовжує демонструвати стовідсотковий результат на турнірі, що цими днями приймає Гонконг.

Після успішних матчів проти мексиканок та новозеландок, підопічні Євгена Аліпова екзаменували бельгійську збірну.

Вже у стартовому ігровому відрізку українки окреслили свою перевагу. Рахунок відкрила Поліна Телегіна, а невдовзі Варвара Ізмайлова зміцнила лідерство.

Попри пропущену шайбу наприкінці періоду, ініціатива залишалася за номінальними господарками льоду.

Шлях до підвищення у класі

У другій та третій двадцятихвилинках "синьо-жовті" лише нарощували тиск. Свої імена до протоколу вписали Валерія Манчак-Єнсен, Тетяна Кириченко та Анастасія Нестеренко.

Підсумкові 5:1 дозволили збірній України одноосібно очолити турнірну таблицю з 9 очками в активі.

Завдяки цьому успіху наша команда офіційно убезпечила себе від вильоту, достроково зберігши прописку в поточному дивізіоні. Головною метою залишається перша сходинка, яка дає право на підвищення до дивізіону IIA у 2027 році.

Календар вирішальних ігор

Наступне випробування чекає на українок вже у п'ятницю, 3 квітня. Суперницями стануть господарки льоду - збірна Гонконгу.

Цей поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом і може стати визначальним у боротьбі за золоті нагороди групи.

Турнірне становище (Дивізіон IIB):

  1. Україна - 9 очок (3 матчі)
  2. Гонконг - 6 (2)
  3. Литва - 6 (3)
  4. Мексика - 3 (2)
  5. Бельгія - 0 (3)
  6. Нова Зеландія - 0 (3)

