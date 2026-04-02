Цих дівчат не зупинити: збірна України з хокею влаштувала розправу на чемпіонаті світу

Жіноча національна команда України здобула впевнену третю перемогу поспіль на світовій першості в дивізіоні IIB. "Синьо-жовті" не залишили шансів збірній Бельгії, завершивши зустріч із рахунком 5:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Український колектив продовжує демонструвати стовідсотковий результат на турнірі, що цими днями приймає Гонконг.
Після успішних матчів проти мексиканок та новозеландок, підопічні Євгена Аліпова екзаменували бельгійську збірну.
Вже у стартовому ігровому відрізку українки окреслили свою перевагу. Рахунок відкрила Поліна Телегіна, а невдовзі Варвара Ізмайлова зміцнила лідерство.
Попри пропущену шайбу наприкінці періоду, ініціатива залишалася за номінальними господарками льоду.
У другій та третій двадцятихвилинках "синьо-жовті" лише нарощували тиск. Свої імена до протоколу вписали Валерія Манчак-Єнсен, Тетяна Кириченко та Анастасія Нестеренко.
Підсумкові 5:1 дозволили збірній України одноосібно очолити турнірну таблицю з 9 очками в активі.
Завдяки цьому успіху наша команда офіційно убезпечила себе від вильоту, достроково зберігши прописку в поточному дивізіоні. Головною метою залишається перша сходинка, яка дає право на підвищення до дивізіону IIA у 2027 році.
Наступне випробування чекає на українок вже у п'ятницю, 3 квітня. Суперницями стануть господарки льоду - збірна Гонконгу.
Цей поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом і може стати визначальним у боротьбі за золоті нагороди групи.
Також ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.