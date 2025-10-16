Циганков перед матчем з "Барселоною" постав у новому образі зі всесвіту "Зоряних війн"

Вінгер збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков здивував прихильників новим образом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.
Циганков давно не приховує своєї любові до культової саги "Зоряні війни". Цього разу 27-річний українець з'явився в образі Діна Джаріна – головного героя серіалу "Мандалорець", роль якого виконує актор Педро Паскаль.
"Я маю на увазі, що просто люблю це", - підписав фото футболіст, згадавши офіційну сторінку "Зоряних війн".
Для Циганкова це не перша "зоряна" поява. Раніше він неодноразово святкував забиті м'ячі, імітуючи світловий меч – символ джедаїв. Таким чином він не лише тішив уболівальників, а й підкреслював своє захоплення кіновсесвітом.
Нині вінгер "Жирони" завершує відновлення після травми, через яку зіграв лише два матчі у сезоні-2025/26.
На останніх тренуваннях команди він працював на полі, проте не з загальною групою, а за індивідуальною програмою.
Наразі його поява у складі команди – під питанням. "Жирона" наступний матч у рамках 9-го туру Ла Ліги проведе на виїзді з "Барселоною". Гра відбудеться у суботу, 18 жовтня, о 17:15 за київським часом.
Після перемоги у 8-му турі над "Валенсією" (2:1), "Жирона" залишила останню, 20-ту сходинку в турнірній таблиці. Але все ще перебуває в зоні вильоту (18-те місце).
