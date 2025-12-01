Циганков асистує проти "Реала", Ярмолюк вирвав перемогу для "Брентфорда": сенсації у топ-лігах

Ярмолюк - "джокер" "Брентфорда" у драматичному матчі з "Бернлі"

До 80-ї хвилини зустріч "Брентфорда" з "Бернлі" залишалась безгольовою, однак напруга розірвалася в останні хвилини. Спершу господарі отримали пенальті після фолу Туанзебе, а Ігор Тьяго холоднокровно відкрив рахунок.

"Бернлі" швидко зрівняв із точки завдяки удару Флеммінга, та це не врятувало гостей. На 85-й хвилині на поле вийшов Єгор Ярмолюк, і вже у наступній атаці саме він виграв підбирання та розігнав комбінацію, яка завершилась другим голом Тьяго.

У доданий час Уаттара встановив остаточні 3:1 після ще одного ассисту Хендерсона. Ярмолюк відіграв 14 хвилин на високому рівні, а "Брентфорд" скоротив відставання від зони Ліги чемпіонів до трьох балів.

Розгром "Евертона" та невдалий матч для Миколенка

"Іриски" приймали "Ньюкасл" після гучної перемоги над МЮ, але матч пішов шкереберть з першої хвилини. Еланга легко переграв Миколенка у спринті, що призвело до кутового й швидкого гола Чау.

Після цього "Евертон" не стримав натиску гостей, Пікфорд допустив прикру помилку після удару Майлі, а перед перервою Вольтемаде збільшив перевагу, скориставшись неузгодженістю в обороні, де Миколенко залишив суперника без офсайду.

Навіть VAR був не на користь господарів – не зафіксував гру рукою Барнса у власному штрафному, зате скасував гол Баррі. Єдиний точний удар у "Евертона" на рахунку Д'юсбері-Холла - 1:4. Обидві команди завершили вечір з 18 очками.

"Брайтон" перервав переможну серію "Ноттінгем Форест"

"Ноттінгем Форест" після трьох перемог поспіль підходив до гри в чудовому настрої, але "Брайтон" швидко охолодив суперника. Наприкінці першого тайму Максим Де Кейпер відкрив рахунок.

У другій половині Мац Селс та Барт Вербругген влаштували шоу, рятуючи свої ворота, однак помилка Морато на 88-й хвилині подарувала Цімасу шанс, і юний гравець подвоїв перевагу гостей.

"Брайтон" піднявся на п'яту сходинку, "Форест" залишився за крок від зони вильоту.

"Бенфіка": Судаков і Трубін відіграли повний матч

У Португалії "Бенфіка" Жозе Моурінью ледве вирвала перемогу над "Насьоналем" - 2:1. Господарі повели після гола Раміерса на 60-й хвилині, однак наприкінці основного часу Престіанні зрівняв рахунок, а на 90+5 Павлідіс приніс гостям перемогу.

Георгій Судаков і Анатолій Трубін відіграли весь матч. "Бенфіка" з 28 очками залишилась третьою в таблиці.

"Дженоа" ожила під керівництвом де Россі

"Дженоа" вперше за 239 днів виграла вдома, здолавши "Верону" 2:1. Після гола Белгалі генуезці відповіли точними ударами Коломбо та Торсбі.

Руслан Малиновський міг зробити рахунок комфортним зі штрафного, але голкіпер врятував гостей.

Забарний - другий матч поспіль у запасі, ПСЖ знову без очок

У центральному матчі туру Ліги 1 ПСЖ поступився "Монако" 0:1. Ілля Забарний увесь поєдинок провів на лаві, а стартову пару центрбеків склали Маркіньйос та Пачо.

Єдиний гол забив Мінаміно на 80-й хвилині. Попри поразку, ПСЖ утримує перше місце, але може втратити лідерство у разі перемоги "Марселя".

Циганков оформив асист у матчі з "Реалом"

У Прімері два українці вийшли у старті "Жирони" на зустріч з "Реалом". Наприкінці першого тайму Віктор Циганков у дотик віддав тонкий пас на Унахі, який відкрив рахунок.

Однак на 67-й хвилині пенальті, зароблений Вінісіусом, реалізував Мбаппе. Циганков відіграв 72 хвилини, Ванат – 83. "Жирона" залишилась у зоні вильоту з 12 очками.

Важка перемога "Наполі" над "Ромою"

Перед грою Станіслав Лоботка наголошував, що матч із "Ромою" стане тестом для "Наполі" після кризи. Так і сталося – єдиний гол гості забили після втрати Коне біля чужого штрафного.

Комбінація Хьойлунд – Нерес завершилась точним ударом бразильця. У другому таймі "Рома" намагалася відігратися, але Дибала і Балданці не змогли прорвати оборону.

"Наполі" втримав мінімальну перемогу, а римляни, які мали на два дні менше відпочинку, не витримали темпу.