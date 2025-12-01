Цыганков ассистирует против "Реала", Ярмолюк вырвал победу для "Брентфорда": сенсации в топ-лигах

Ярмолюк - "джокер" "Брентфорда" в драматическом матче с "Бернли"

До 80-й минуты встреча "Брентфорда" с "Бернли" оставалась безголевой, однако напряжение разорвалось в последние минуты. Сначала хозяева получили пенальти после фола Туанзебе, а Игорь Тьяго хладнокровно открыл счет.

"Бернли" быстро сравнял с точки благодаря удару Флемминга, но это не спасло гостей. На 85-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, и уже в следующей атаке именно он выиграл подбор и разогнал комбинацию, которая завершилась вторым голом Тьяго.

В добавленное время Уаттара установил окончательные 3:1 после еще одного ассиста Хендерсона. Ярмолюк сыграл 14 минут на высоком уровне, а "Брентфорд" сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до трех баллов.

Разгром "Эвертона" и неудачный матч для Миколенко

"Ириски" принимали "Ньюкасл" после громкой победы над МЮ, но матч пошел наперекосяк с первой минуты. Эланга легко переиграл Миколенко в спринте, что привело к угловому и быстрому голу Чау.

После этого "Эвертон" не сдержал натиска гостей, Пикфорд допустил досадную ошибку после удара Майли, а перед перерывом Вольтемаде увеличил преимущество, воспользовавшись несогласованностью в обороне, где Миколенко оставил соперника без офсайда.

Даже VAR был не в пользу хозяев - не зафиксировал игру рукой Барнса в собственной штрафной, зато отменил гол Барри. Единственный точный удар у "Эвертона" на счету Дьюсбери-Холла - 1:4. Обе команды завершили вечер с 18 очками.

"Брайтон" прервал победную серию "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" после трех побед подряд подходил к игре в отличном настроении, но "Брайтон" быстро охладил соперника. В конце первого тайма Максим Де Кейпер открыл счет.

Во второй половине Мац Селс и Барт Вербругген устроили шоу, спасая свои ворота, однако ошибка Морато на 88-й минуте подарила Цимасу шанс, и юный игрок удвоил преимущество гостей.

"Брайтон" поднялся на пятую строчку, "Форест" остался в шаге от зоны вылета.

"Бенфика": Судаков и Трубин отыграли полный матч

В Португалии "Бенфика" Жозе Моуринью еле вырвала победу над "Насьоналем" - 2:1. Хозяева повели после гола Рамиерса на 60-й минуте, однако в конце основного времени Престианни сравнял счет, а на 90+5 Павлидис принес гостям победу.

Георгий Судаков и Анатолий Трубин отыграли весь матч. "Бенфика" с 28 очками осталась третьей в таблице.

"Дженоа" ожила под руководством де Росси

"Дженоа" впервые за 239 дней выиграла дома, одолев "Верону" 2:1. После гола Белгали генуэзцы ответили точными ударами Коломбо и Торсби.

Руслан Малиновский мог сделать счет комфортным со штрафного, но голкипер спас гостей.

Забарный - второй матч подряд в запасе, ПСЖ снова без очков

В центральном матче тура Лиги 1 ПСЖ уступил "Монако" 0:1. Илья Забарный весь поединок провел на скамейке запасных, а стартовую пару центрбеков составили Маркиньос и Пачо.

Единственный гол забил Минамино на 80-й минуте. Несмотря на поражение, ПСЖ удерживает первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Марселя".

Цыганков оформил ассист в матче с "Реалом"

В Примере два украинца вышли в старте "Жироны" на встречу с "Реалом". В конце первого тайма Виктор Цыганков в касание отдал тонкий пас на Унахи, который открыл счет.

Однако на 67-й минуте пенальти, заработанный Винисиусом, реализовал Мбаппе. Цыганков отыграл 72 минуты, Ванат - 83. "Жирона" осталась в зоне вылета с 12 очками.

Тяжелая победа "Наполи" над "Ромой"

Перед игрой Станислав Лоботка отмечал, что матч с "Ромой" станет тестом для "Наполи" после кризиса. Так и произошло - единственный гол гости забили после потери Коне у чужой штрафной.

Комбинация Хёйлунд - Нерес завершилась точным ударом бразильца. Во втором тайме "Рома" пыталась отыграться, но Дибала и Балданци не смогли прорвать оборону.

"Наполи" удержал минимальную победу, а римляне, которые имели на два дня меньше отдыха, не выдержали темпа.