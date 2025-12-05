Церемонія троянд у 8 випуску "Холостяка": з ким Цимбалюк розпрощався назавжди

Церемонія троянд у новому випуску "Холостяка" виявилася емоційною та напруженою. Тарас Цимбалюк остаточно попрощався з кількома учасницями та вручив заповітні квіти тим, з ким бачить розвиток стосунків.

Хто залишив проєкт, а хто продовжить боротися за серце актора, розповідає РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту.

Хто покинув проєкт "Холостяк" у 8 випуску

Ще на етапі побачень Цимбалюк ухвалив рішення розпрощатися з двома учасницями. Спочатку він відпустив фітнес-тренерку Ольгу, з якою не відчув зближення.

Згодом він поговорив з Оксаною після танцювального побачення та збагнув, що вона не бажає розкриватися поруч з ним. Зрештою він вирішив з нею попрощатися, тому косметологиня теж покинула проєкт.

Учасниці "Холостяка" (скриншот)

Результати Церемонії троянд

Першою на побачення Тарас покликав Ірочку. Вона отримала подарунок від Надін, а актор вручив їй троянду та попросив провести екскурсію Хмельницьким під час їхньої поїздки на знайомство з батьками.

Після цього на вручення троянди вийшла Надін. Вона отримала подушку від свого таємного Санти - Ірочки. Зрештою актор залишив дівчину в шоу.

Надін та Тарас (скриншот)

Наступною до Холостяка вийшла Настя, з якою в нього вийшло гармонійне побачення. Від свого таємного Санти, Дар'ї, вона отримала символічну фату, а від актора - троянду.

Тарас та Настя (скриншот)

Далі вийшла Іра. Її таємним Сантою виявився Тарас. Він подарував їй фотографію, на якій вона позує сама. Актор попрощався з дівчиною, побажавши їй знайти кохання за межами проєкту.

Іра не отримала троянду (скриншот)

Також троянду отримала Дар'я, якій від таємного Санти, Насті, дісталися кумедні грамоти.

Так, свій шлях на "Холостяку" продовжать: