Церемония роз в 8 выпуске "Холостяка": с кем Цымбалюк распрощался навсегда

Церемония роз в новом выпуске "Холостяка" оказалась эмоциональной и напряженной. Тарас Цымбалюк окончательно попрощался с несколькими участницами и вручил заветные цветы тем, с кем видит развитие отношений.

Кто покинул проект, а кто продолжит бороться за сердце актера, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск проекта.

Кто покинул проект "Холостяк" в 8 выпуске

Еще на этапе свиданий Цымбалюк принял решение распрощаться с двумя участницами. Сначала он отпустил фитнес-тренера Ольгу, с которой не почувствовал сближения.

Впоследствии он поговорил с Оксаной после танцевального свидания и понял, что она не желает раскрываться рядом с ним. В конце концов он решил с ней попрощаться, поэтому косметолог тоже покинула проект.

Участницы "Холостяка" (скриншот)

Результаты Церемонии роз

Первой на свидание Тарас позвал Ирочку. Она получила подарок от Надин, а актер вручил ей розу и попросил провести экскурсию по Хмельницкому во время их поездки на знакомство с родителями.

После этого на вручение розы вышла Надин. Она получила подушку от своего тайного Санты - Ирочки. В конце концов актер оставил девушку в шоу.

Надин и Тарас (скриншот)

Следующей к Холостяку вышла Настя, с которой у него получилось гармоничное свидание. От своего тайного Санты, Дарьи, она получила символическую фату, а от актера - розу.

Тарас и Настя (скриншот)

Далее вышла Ира. Ее тайным Сантой оказался Тарас. Он подарил ей фотографию, на которой она позирует сама. Актер попрощался с девушкой, пожелав ей найти любовь за пределами проекта.

Ира не получила розу (скриншот)

Также розу получила Дарья, которой от тайного Санты, Насти, достались забавные грамоты.

Да, свой путь на "Холостяке" продолжат: