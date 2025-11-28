Церемония роз пойдет не по плану: что ожидать от седьмого выпуска "Холостяка"

В пятницу в 19:00 на канале СТБ зрители увидят седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк". На этот раз Тарас Цымбалюк пригласит участниц в путешествие к истокам - семейным традициям, детским воспоминаниям и внутренним кодам любви.

О чем будет новый выпуск

Неделя в проекте будет проходить под символической темой - "ДНК любви". Речь пойдет о том, что мы несем с собой из детства, из семьи и из собственного опыта, а также о том, какой "код" ищем в партнере.

Началом недели станут традиционные украинские вечерницы. Тарас вместе с ведущим проекта Григорием Решетником встретят девушек в национальных нарядах разных регионов Украины.

Участницы пройдут сквозь символические ритуалы, забавы и испытания, которые передаются из поколения в поколение.

Индивидуальное свидание в Карпатах

На первом индивидуальном свидании героев будет ждать прогулка по Карпатам.

Звуки реки, тишина гор, смех и разговоры станут эмоциональным фоном для создания их собственного "саундтрека отношений".

Но за романтикой будет скрываться главный вопрос - способны ли они по-настоящему слышать друг друга.

Встреча с детством

Во время женского клуба участницы вынуждены будут заглянуть в собственное прошлое.

Девушки вспомнят детские фразы, болезненные моменты и переживания, которые влияют на их взрослые отношения.

Для одних это станет путем к внутреннему исцелению, для других - сложным испытанием.

Ковать любовь вместе

Еще одно свидание состоится в кузнице, где Тарас ранее готовился к роли кузнеца в сериале "Крепостная".

Здесь он предложит девушке собственноручно создать символический предмет.

"Актер откроет для участницы важную метафору: любовь, как и металл, нужно ковать вместе - в тепле, терпении и поддержке", - отмечают в команде проекта.

Церемония роз пойдет не по плану

Финалом недели традиционно станет церемония роз, но на этот раз не все пройдет по привычному сценарию.

Один неожиданный момент может изменить ход событий и решение главного героя.