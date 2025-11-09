ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Це впливає на моральний стан". Рекордсмен "Динамо" заговорив про відхід з команди

Неділя 09 листопада 2025 18:58
UA EN RU
"Це впливає на моральний стан". Рекордсмен "Динамо" заговорив про відхід з команди Фото: Матвій Пономаренко проти "Шахтаря" в юнацькій лізі (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Перспективний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко зізнався, що може залишити клуб у поточному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста Football.ua.

"Є сенс піти в оренду"

За словами гравця, перехід із юнацького футболу до дорослого рівня є непростим кроком, тому варто набратися досвіду в іншій команді.

"Майбутнє в "Динамо"? Станом на зараз я не можу чітко відповісти на це питання. Ми не знаємо, як ситуація розвиватиметься надалі. Проте, якщо спроектувати поточний стан справ на майбутнє, то, можливо, є сенс піти в оренду і набиратися досвіду та ігрової практики. І вже через пів року або рік, ставши сильнішим, повернутися до "Динамо" і боротися за місце в основі", - зазначив форвард.

Складність гри з дорослими

Він підкреслив, що головні проблеми у переході до основного складу – не лише у фізичних вимогах, а й у психологічному аспекті.

"Дуже складно плавно перейти з юнацького футболу в дорослий. Там зовсім інші швидкості, навантаження і розуміння гри. Важко не стільки у фізичному плані, скільки ментально. Бо ти граєш із дорослими і боїшся десь помилитися – неправильно прийняти м'яч, наприклад. І починаєш думати, що скажуть досвідчені партнери. Це впливає на моральний стан, тому треба вміти спокійно реагувати і швидше адаптуватися до нових реалій", - поділився Матвій.

Рекорд Пономаренка

Зазначимо, що наприкінці жовтня Пономаренко встановив бомбардирський рекорд чемпіонату України U-19.

Оформивши дубль у ворота юнацької команди "Шахтаря", він вийшов на перше місце серед бомбардирів турніру за історію, маючи в активі 46 голів.

Втім, на дорослому рівні справи в нього йдуть не так успішно.

Після дебюту за першу команду у листопаді 2023 року, форвард з'являвся в складі "Динамо" лише в 19-ти матчах, забивши в них два голи.

Раніше ми розповіли, як "Динамо" пройшло чемпіонів Швеції в Юнацькій лізі УЄФА.

Також читайте, що двоє юних футболістів "Шахтаря" потрапили до топ-10 найдорожчих у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
Зеленський ввів "особливі" санкції: у списку - Дмитрієв, чиновники і видавництва РФ
Зеленський ввів "особливі" санкції: у списку - Дмитрієв, чиновники і видавництва РФ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України