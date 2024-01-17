Найяскравіші ролі унікального актора Джима Керрі

Джим Керрі - один з найлегендарніших і найталановитіших акторів Голлівуду, оскільки його майстерність перевтілення вражає.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список найцікавіших фільмів за участю Керрі та залюбки ділиться ним з вами.

Маска

Це безперечно неймовірно яскрава роль Керрі, оскільки він зіграв сором’язливого працівника банку, який раптово знаходить дивну зелену маску, одягаючи яку він перетворюється на людину, яка живе повним життям та наводить страх на поліцію та гангстерів

Треба віддати належне надзвичайній пластичності Джима голлівудським майстрам зі спецефектів, які з простого кіно-комікса, зробили вражаючу картину.

Найкращі ролі Джима Керрі (фото: Кіноріум)

Вічне сяйво чистого розуму

Лірична роль Джима втілює історію Джоеля і Клементини, які вирішують позбутися спогадів один про одного. Але в пам’яті чоловіка все ще є ніжні моменти їхніх почуттів. Чим менше він пам’ятає, тим більше кохає. Але до чого призведе його пам’ять?

Найкращі ролі Джима Керрі (фото: Кіноріум)

Пінгвіни містера Поппера

Успішний бізнесмен, якого грає Керрі, отримує у спадок шістьох пінгвінів і закохується в них. Свою роботу він залишає, а шикарні апартаменти перетворюються на засніжену оселю і замість його звичного життя, герою відкривається такий незвичайний, і водночас такий справжній світ.

Найкращі ролі Джима Керрі (фото: Кіноріум)

Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя

Після трагічної смерті батьків троє сиріт опиняються під опікою підступного графа Олафа, який сподівається прибрати до рук їхній спадок. Роль підступного графа виконує Керрі і тут його пластика знову робить шедевр кінематографа.

Найкращі ролі Джима Керрі (фото: Кіноріум)

Справжні злочини

У центрі сюжету, де Джим зіграв головну роль, відбувається вбивство менеджера рекламної компанії, чиє тіло було знайдено в річці Одер. Одним з головних підозрюваних був польський інтелектуал, чий дивний роман опублікований після смерті зниклого менеджера з описом подій, що нагадують це вбивство.

Тут роль Керрі є достатньо серйозною і незвичною для його звичного комічного амплуа.

Найкращі ролі Джима Керрі (фото: Кіноріум)