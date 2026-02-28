"Это не он!" 64-летний Джим Керри напугал "новым лицом" (фото, видео)

Культовый голливудский актер Джим Керри впервые за долгое время появился на публике, он показался на 51-й церемонии вручения премии César в Париже. Звезда "Брюса всемогущего" получил почетную награду и произнес эмоциональную речь на французском языке, но зрители обратили внимание не только на выступление, но и на его внешность.

Почему сеть гудит из-за "нового лица" Джима Керри и как он сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина .

Как Керри выступил на церемонии

Актер вышел на сцену, чтобы получить почетную премию, которую ежегодно присуждают международным звездам. Представил его Мишель Гондри, режиссер фильма "Вечное сияние чистого разума".

Керри произнес речь на французском и рассказал о своих корнях, его "прапрапрапрапрадед Марк-Франсуа Карре родился в Сен-Мало и эмигрировал в Канаду". Актер поблагодарил семью и завершил свое выступление шуткой, мол, "его французский почти посредственный", и "язык уже устал".

Кроме этого, актер прямо со сцены заговорил о своих отношениях и признался в любви своей избраннице. Но после выхода звезды в сети заговорили о другом.

Джим Керри сейчас (скриншот)

Как изменился Джим Керри

После появления видео с церемонии соцсети "взорвались" комментариями. Пользователи пишут, что Керри выглядит совсем по-другому, и многие не смогли сразу узнать актера.

Комментаторы выдвигают разные версии внезапных изменений во внешности Керри. Кто-то думает, что 64-летний актер просто решился на "пластику" или "уколы красоты", а потому теперь его мимика стала не такой, как раньше.

Джим Керри напугал "новым лицом" (скриншоты)

Но есть и такие фаны, которые выдвигают конспирологические теории о том, что "настоящего" Джима якобы уже "нет в живых", а его заменил "клон".

Фаны пишут:

"Керри - один из последних людей в этом бизнесе, от кого я бы ожидал, что он сделает пластику лица"

"Лицо выглядит совсем иначе!"

"Это не он, это не Джим Керри!"

"Возможно, мы больше никогда не увидим настоящего Джима. Покойся с миром, Джим, где бы ты ни был"

"Это не Джим Керри, где же настоящий?"

"Это даже не похоже на Джима Керри... Дети-миллениалы точно знают. Это как будто другой человек"

"Что же здесь, во имя Святого Духа, происходит Де Джим!?".

На странице Peanut Gallery Media Network в Instagram даже разместили видео, на котором якобы можно заметить, что сейчас у Керри другой цвет глаз. При этом сам Джим никаких комментариев относительно своего внешнего вида не давал.

Каким был Джим Керри раньше

Актер известен по фильмам "Тупой и еще тупее", "Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Лжец, лжец", "Брюс всемогущий". И обычно все привыкли видеть Джима с характерной мимикой и "подвижным" лицом.

Джим Керри в молодости и 2016 году (скриншот)