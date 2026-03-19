"Це потворність". Приходько чесно пояснила, чому не перекладає пісні українською

Чому Приходько не перекладає пісні

Співачка не хоче змінювати старі хіти, оскільки вони "ніколи не звучатимуть, як спочатку".

"Це мої композиції, написані тоді. У них був свій час, вони відпрацювали. Це пам'ять, це історія, я це нікуди не подіну", - зізналася вона.

Переклад пісень вона вважає способом нагадати про себе.

"Навіщо мені зараз їх міняти? Нагадати про себе? У мене не настільки розвинене почуття пишності его та важливості, щоб я спотворювала свої пісні, тому що це потворність. Вони ніколи не звучатимуть так, як вони звучали спочатку", - сказала вона.

Приходько про російськомовні пісні (фото: РБК-Україна)

Окремо співачка поділилася історією треку "Любила", який вона таки випустила в українському звучанні. Але зробила це в пам'ять про друга та менеджера Григорія Красницького.

"Він помер у мене на руках у Трускавці під час мого концерту. Він дуже мріяв, щоб пісня "Любила" була українською. Але я йому казала, що цього ніколи не буде", - розповіла Приходько.

"25 березня 2023 року він вмирає на концерті. Цей текст повністю належить йому. Це його мрія. Він, на жаль, ніколи не почув. Але в пам'ять про нього це я зробила", - додала зірка.



"Частина моєї творчості справді зараз померла"

Приходько зізналася, що на даному етапі має труднощі з розвитком музичної кар'єри.

"Українська мова не настільки популярна на пострадянському просторі. Частина моєї творчості справді зараз померла. Я не можу собі дозволити співати російською", - розповіла вона.

Артистка підкреслила, що могла б виконувати пісні російською, але зараз не отримує від цього задоволення.

"Воно мені не йде, не цікаво і не пре. Пісні, які зробили мене відомою, я їх не виконую. Чи шкодую я про це? Ні, не шкодую, бо вони заспівані, вони є, вони існують. Це все-таки моє минуле, я від нього нікуди не подінусь", - пояснила вона.

Приходько не хоче співати російською (фото: РБК-Україна)

"Я не можу написати жодної пісні"

Зірка чесно заявила, що писати пісні українською їй дуже складно.

"Це не моя рідна мова, мене не вчили нею говорити. Я ніколи не чула української мови. Ми вивчали російську літературу та мову, українську історію та українську мову. Але в школі всі говорили російською", - сказала вона.

Єдине з українського, що пам'ятає співачка - це програма "Територія А". Саме тому сьогодні їй непросто творити.

"Я не розумію, як писати українською мовою. У мене досі не виходить. Як співати українські народні пісні я знаю. А ось як це написати музично - знати не знаю. Я досі не знайшла цього ключа. У мене не виходить", - зізналася вона.

Написати пісню російською вона може за п'ять хвилин, а от українською "рима не клеїться".

"Я ходжу психую й ось, власне, я так психую з вересня, напевно. Я не можу написати жодної пісні. У мене просто не виходить. Я кажу: "Якщо не виходить, я не тягтиму кота. Я просто залишу це на паузі", - зазначила артистка.

Приходько не готова випускати неякісну музику. Тому натомість вона знаходить інші способи бути корисною.

"Обманювати свого глядача та випускати пісню, аби її випустити, я теж не можу... Якщо я не можу, я допоможу по-іншому. Я допоможу зборами, я відремонтую, приїду, заспіваю. Але якщо зараз у мене не виходить, я обманювати людей не збираюся", - підкреслила вона.