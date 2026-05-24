UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Це не моя робота": Усик різко відповів на скандал із його суперовою перемогою

20:02 24.05.2026 Нд
2 хв
Судді готували українцю сенсаційний фінал, але все вирішила одна секунда в 11 раунді
aimg Катерина Урсатій
Олександр Усик та Ріко Верховен (фото: Getty Images)

Український боксер Олександр Усик відреагував на скандальне рішення рефері зупинити його чемпіонський бій проти Ріко Верховена. Суперник українця вже подав офіційний протест, не погодившись із нокаутом.

Що заявив Усик про скандальне рішення рефері

Український чемпіон переконаний, що суперечки навколо дій арбітра його не стосуються. Олександр Усик наголосив, що виконував у рингу виключно своє пряме завдання.

"Багато людей кажуть: "Це було зарано". Слухайте, це не моя робота. Моя робота - боксувати", - відреагував Усик.

Він також додав, що його абсолютно не хвилюють оцінки суддів, які на момент зупинки поєдинку не гарантували йому успіху.

"Я про це не думаю. У нас є фінальний результат - це перемога", - підкреслив абсолютний чемпіон.

Чому команда Верховена вимагає реваншу

Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді. Після потужного нокдауну Верховен зміг підвестися, але пропустив серію ударів, після чого рефері Майк Лайсон зупинив поєдинок.

Скандальності ситуації додають два факти:

  • До переходу бою у фінальний, 12-й раунд залишалася лише одна секунда
  • Зупинка відбулася практично одночасно із фінальним гонгом раунду

Нідерландський боксер упевнений, що у нього відібрали шанс на продовження боротьби. Вже наступного дня Верховен подав офіційний протест на результат зустрічі, а його тренер закликав українську сторону негайно організувати бій-реванш.

Як розвивалися події навколо чемпіонського поєдинку

Цей поєдинок міг стати першим у кар'єрі Олександра Усика, який завершився б нічиєю.

На момент зупинки бою двоє суддів фіксували рівний рахунок після 10 раундів, а третій взагалі віддавав мінімальну перевагу нідерландцю.

Раніше в боксерській спільноті спалахнули запеклі дискусії через дії суддівської бригади в ринзі.

Зокрема, деякі відомі боксери звинуватили рефері у навмисній "допомозі" українцю заради збереження його титулів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр УсикБокс