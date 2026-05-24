"Це не моя робота": Усик різко відповів на скандал із його суперовою перемогою

Український боксер Олександр Усик відреагував на скандальне рішення рефері зупинити його чемпіонський бій проти Ріко Верховена. Суперник українця вже подав офіційний протест, не погодившись із нокаутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Boxing King Media.
Український чемпіон переконаний, що суперечки навколо дій арбітра його не стосуються. Олександр Усик наголосив, що виконував у рингу виключно своє пряме завдання.
"Багато людей кажуть: "Це було зарано". Слухайте, це не моя робота. Моя робота - боксувати", - відреагував Усик.
Він також додав, що його абсолютно не хвилюють оцінки суддів, які на момент зупинки поєдинку не гарантували йому успіху.
"Я про це не думаю. У нас є фінальний результат - це перемога", - підкреслив абсолютний чемпіон.
Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді. Після потужного нокдауну Верховен зміг підвестися, але пропустив серію ударів, після чого рефері Майк Лайсон зупинив поєдинок.
Скандальності ситуації додають два факти:
Нідерландський боксер упевнений, що у нього відібрали шанс на продовження боротьби. Вже наступного дня Верховен подав офіційний протест на результат зустрічі, а його тренер закликав українську сторону негайно організувати бій-реванш.
Цей поєдинок міг стати першим у кар'єрі Олександра Усика, який завершився б нічиєю.
На момент зупинки бою двоє суддів фіксували рівний рахунок після 10 раундів, а третій взагалі віддавав мінімальну перевагу нідерландцю.
Раніше в боксерській спільноті спалахнули запеклі дискусії через дії суддівської бригади в ринзі.
Зокрема, деякі відомі боксери звинуватили рефері у навмисній "допомозі" українцю заради збереження його титулів.