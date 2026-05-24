"Это не моя работа": Усик резко ответил на скандал с его суперовой победой

20:02 24.05.2026 Вс
2 мин
Судьи готовили украинцу сенсационный финал, но все решила одна секунда в 11 раунде
aimg Екатерина Урсатий
Александр Усик и Рико Верховен (фото: Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить его чемпионский бой против Рико Верховена. Соперник украинца уже подал официальный протест, не согласившись с нокаутом.

Что заявил Усик о скандальном решении рефери

Украинский чемпион убежден, что споры вокруг действий арбитра его не касаются. Александр Усик отметил, что выполнял в ринге исключительно свою прямую задачу.

"Многие люди говорят: "Это было рано". Слушайте, это не моя работа. Моя работа - боксировать", - отреагировал Усик.

Он также добавил, что его совершенно не волнуют оценки судей, которые на момент остановки поединка не гарантировали ему успеха.

"Я об этом не думаю. У нас есть финальный результат - это победа", - подчеркнул абсолютный чемпион.

Почему команда Верховена требует реванша

Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. После мощного нокдауна Верховен смог подняться, но пропустил серию ударов, после чего рефери Майк Лайсон остановил поединок.

Скандальности ситуации добавляют два факта:

  • До перехода боя в финальный, 12-й раунд оставалась лишь одна секунда
  • Остановка состоялась практически одновременно с финальным гонгом раунда

Нидерландский боксер уверен, что у него отобрали шанс на продолжение борьбы. Уже на следующий день Верховен подал официальный протест на результат встречи, а его тренер призвал украинскую сторону немедленно организовать бой-реванш.

Как развивались события вокруг чемпионского поединка

Этот поединок мог стать первым в карьере Александра Усика, который завершился бы ничьей.

На момент остановки боя двое судей фиксировали равный счет после 10 раундов, а третий вообще отдавал минимальное преимущество нидерландцу.

Ранее в боксерском сообществе вспыхнули ожесточенные дискуссии из-за действий судейской бригады в ринге.

В частности, некоторые известные боксеры обвинили рефери в намеренной "помощи" украинцу ради сохранения его титулов.

