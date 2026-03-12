Це за межею реальності: Дюплантіс шокував світ новим рекордом, який здавався неможливим

Шлях до історичної позначки

Свій виступ на рідній арені Дюплантіс розпочав впевнено, взявши планку на позначці 5.65 метра.

Після цього він вирішив пропустити наступний етап, одразу перейшовши до висоти 5.90 метра, яку подолав без жодних труднощів.

Коли планка піднялася до шести метрів, у секторі залишилося лише п’ятеро атлетів. Більшість опонентів припинили боротьбу на цій висоті.

Лише норвежець Сондре Гуттормсен зміг взяти 6.00 м, проте не впорався з наступним викликом у 6.08 метра.

У той же час Дюплантіс, гарантувавши собі золоту медаль турніру, зосередився на головній меті вечора.

Ювілейний 15-й рекорд кар’єри

Шведський стрибун замовив висоту 6.31 метра і підкорив її, встановивши свій перший світовий рекорд у 2026 році.

Це вже 15-й подібний успіх у професійній біографії Мондо. Варто зазначити, що попереднє найкраще досягнення у світі (6.30 м) він продемонстрував під час фіналу ЧС-2025.

Цей тріумф став для атлета особливим, адже він лише вдруге оновив світове досягнення безпосередньо у Швеції.

Раніше йому це вдавалося влітку 2025 року на змаганнях у Стокгольмі (6.28 м).

Домінування довжиною у шість років

Арман Дюплантіс утримує статус світового рекордсмена з 2020 року, коли він вперше здолав планку 6.17 метра.

Відтоді атлет демонструє феноменальну стабільність: