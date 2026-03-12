RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Это за гранью реальности: Дюплантис шокировал мир новым рекордом, который казался невозможным

23:01 12.03.2026 Чт
2 мин
Дюплантис сделал то, что изменит историю прыжков с шестом - узнайте как
aimg Екатерина Урсатий
Арман "Мондо" Густав Дюплантис (фото: instagram.com/mondo_duplantis)

Легендарный шведский легкоатлет Арман "Мондо" Дюплантис в очередной раз переписал историю спорта. На домашнем турнире в Уппсале олимпийский чемпион покорил невероятную высоту 6.31 метра, обновив мировой рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Магучих ведет сборную на ЧМ-2026: Украина объявила неожиданный состав на мировое первенство

Путь к исторической отметке

Свое выступление на родной арене Дюплантис начал уверенно, взяв планку на отметке 5.65 метра.

После этого он решил пропустить следующий этап, сразу перейдя к высоте 5.90 метра, которую преодолел без всяких трудностей.

Когда планка поднялась до шести метров, в секторе осталось только пятеро атлетов. Большинство оппонентов прекратили борьбу на этой высоте.

Лишь норвежец Сондре Гуттормсен смог взять 6.00 м, однако не справился со следующим вызовом в 6.08 метра.

В то же время Дюплантис, гарантировав себе золотую медаль турнира, сосредоточился на главной цели вечера.

Юбилейный 15-й рекорд карьеры

Шведский прыгун заказал высоту 6.31 метра и покорил ее, установив свой первый мировой рекорд в 2026 году.

Это уже 15-й подобный успех в профессиональной биографии Мондо. Стоит отметить, что предыдущее лучшее достижение в мире (6.30 м) он продемонстрировал во время финала ЧМ-2025.

Этот триумф стал для атлета особенным, ведь он лишь во второй раз обновил мировое достижение непосредственно в Швеции.

Ранее ему это удавалось летом 2025 года на соревнованиях в Стокгольме (6.28 м).

Доминирование длиной в шесть лет

Арман Дюплантис удерживает статус мирового рекордсмена с 2020 года, когда он впервые преодолел планку 6.17 метра.

С тех пор атлет демонстрирует феноменальную стабильность:

  • в 2025 году он четыре раза обновлял планку мировых рекордов;
  • продолжается его уникальная победная серия на международной арене, которая началась после этапа Бриллиантовой лиги в Монако в 2023 году;
  • сезон-2026 он открыл золотом в Клермон-Ферране с результатом 6.06 метра.

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

