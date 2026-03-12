ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Це за межею реальності: Дюплантіс шокував світ новим рекордом, який здавався неможливим

23:01 12.03.2026 Чт
2 хв
Дюплантіс зробив те, що змінить історію стрибків із жердиною - дізнайтесь як
aimg Катерина Урсатій
Це за межею реальності: Дюплантіс шокував світ новим рекордом, який здавався неможливим Арман "Мондо" Густав Дюплантіс (фото: instagram.com/mondo_duplantis)

Легендарний шведський легкоатлет Арман "Мондо" Дюплантіс вкотре переписав історію спорту. На домашньому турнірі в Уппсалі олімпійський чемпіон підкорив неймовірну висоту 6.31 метра, оновивши світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте також: Магучіх веде збірну на ЧС-2026: Україна оголосила неочікуваний склад на світову першість

Шлях до історичної позначки

Свій виступ на рідній арені Дюплантіс розпочав впевнено, взявши планку на позначці 5.65 метра.

Після цього він вирішив пропустити наступний етап, одразу перейшовши до висоти 5.90 метра, яку подолав без жодних труднощів.

Коли планка піднялася до шести метрів, у секторі залишилося лише п’ятеро атлетів. Більшість опонентів припинили боротьбу на цій висоті.

Лише норвежець Сондре Гуттормсен зміг взяти 6.00 м, проте не впорався з наступним викликом у 6.08 метра.

У той же час Дюплантіс, гарантувавши собі золоту медаль турніру, зосередився на головній меті вечора.

Ювілейний 15-й рекорд кар’єри

Шведський стрибун замовив висоту 6.31 метра і підкорив її, встановивши свій перший світовий рекорд у 2026 році.

Це вже 15-й подібний успіх у професійній біографії Мондо. Варто зазначити, що попереднє найкраще досягнення у світі (6.30 м) він продемонстрував під час фіналу ЧС-2025.

Цей тріумф став для атлета особливим, адже він лише вдруге оновив світове досягнення безпосередньо у Швеції.

Раніше йому це вдавалося влітку 2025 року на змаганнях у Стокгольмі (6.28 м).

Домінування довжиною у шість років

Арман Дюплантіс утримує статус світового рекордсмена з 2020 року, коли він вперше здолав планку 6.17 метра.

Відтоді атлет демонструє феноменальну стабільність:

  • у 2025 році він чотири рази оновлював планку світових рекордів;
  • триває його унікальна переможна серія на міжнародній арені, яка розпочалася після етапу Діамантової ліги в Монако у 2023 році;
  • сезон-2026 він відкрив золотом у Клермон-Феррані з результатом 6.06 метра.

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком