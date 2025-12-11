Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером Горбенком

Таюне про конфлікт з продюсером Винника

Чималу роль у чутках про нібито нелегальний виїзд артиста за кордон після 24 лютого відіграв його колишній продюсер. Також Горбенко відібрав у співака доступ до його офіційних соцмереж. Дружина артиста вперше пояснила, що все це сталося після кількатижневого спільного проживання двох родин в Німеччині.

"Я цих людей рахувала як свою сім'ю. Вони в нашій сім'ї жили більше, чим у себе, розумієте? Я ділилась останнім. Це всім відомо, коли приїжджаєш після тижнів на гастролях, дома нічого нема, вони не біжать до себе додому, чогось у нас”, - розповіла вона.

"І це було кайфово", - лаконічно додав Олег.

Дружина Винника про конфлікт з його продюсером (скриншот)

Таюне зазначила, що вони прихистили родину Горбенка, жили разом з їхніми тваринами, намагалися забезпечити гостям комфортні умови.

"Мені не шкода. Ми дуже гостинні люди, але так виглядало, що вони жертви, тобто у них це відбулося (війна - ред.), а нас не стосується. Я ущемляла своїх навіть, щоб було зручно гостям. В нашій спальні їх розташували", - пояснила вона.

Натомість вже згодом були заблоковані сторінки в соцмережах і поширені чутки та звинувачення. За словами Таюне, в тій родині були проблеми з алкоголем.

"Я зараз, коли починаю аналізувати, чому так сталося… Там було дуже багато різних нюансів. Я в людях намагаюся знайти щось хороше. Якщо є проблема, треба допомогти. А там у сім’ї були проблеми - алкогольні", - зазначила вона.

Олег не хотів вдаватися в деталі, але дружина продовжила. Вони також уточнили, що Олександр долучився згодом, адже він не виїздив з України разом з ними в перші дні вторгнення.

Винник та Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Вирішальна сварка

Кульмінацією напруження стала гучна сварка, яка розгорілася просто в їхньому домі. Конфлікт був настільки емоційним, що налякав навіть подругу сина Винника та Таюне, яка тоді перебувала в домі.

"Це було дуже голосно. Це німецький дім. Я дуже злякалася, що прийдуть поліцаї і оті розборки між ними, вони не будуть... Це ж наша квартира. І Олег просто попросив. Сказав на добраніч і ми пішли, залишили їх на кухні. Я не буду самі деталі говорити, це реально проблема людей. Я хотіла допомогти", - пригадала Таюне.

Винник з дружиною про конфлікт з продюсером (скриншот)

Зранку вони з Олегом виявили, що гості зібрали речі й пішли, не попрощавшись. А справжній шок чекав попереду.

"Немає доступу (до соцмереж - ред.), почали дзвонити люди, казати: "А що у вас трапилося?" Виявляється, вони на людях почали говорити те, у що я не вірила. Ну, в чому я винна? Що ми зробили погано, щоб от таке вислухати за спиною", - поділилася Таюне.

Вона намагалася розібратися в ситуації. Зателефонувала дружині продюсера Ніні та запропонувала поговорити, але та відмовилася.

"Мені просто цікаво: якщо якась образа, давайте поговоримо. Розкажіть, у чому проблема", - зауважила вона.

Від вчинків колишніх друзів Таюне дуже прикро. Проте вона бажає їм всього найкращого.

"Це так брудно, люди. Я цим не займаюсь. Я не хочу цим займатись. Я хочу цим людям побажати: майте все найкраще і дай вам, Боже, всього найкращого", - резюмувала вона.