"Це безумство". Деніел Редкліфф емоційно відреагував на перезапуск "Гаррі Поттера"

Що Редкліфф думає про нового "Гаррі Поттера"

Актор, який 10 років втілював образ юного чарівника, емоційно відреагував на початок нової ери з новим акторським складом. Він вже встиг обговорити перезапуск з колегами Еммою та Рупертом.

Усі вони вважають сюрреалістичним те, як інші юні актори лише починають шлях, який для них самих завершився багато років тому. Радкліфф зазначив, що він і його колеги мало говорили саме про серіал, але чудово розуміють емоції одне одного.

"Це одна з тих ситуацій, коли ми всі просто знаємо, що відчувають інші, тому що теж це відчуваємо. Ти просто дивишся на фотографії цих дітей і хочеш їх обійняти. Я думаю, що це імпульс, який відчувають усі", - прокоментував він.

Зірки "Гаррі Поттера" про перезапуск історії (фото: Getty Images)

Деніел зізнався, що молоді актори змусили його переглянути власний досвід.

"Коли тобі 11 років і ти щось робиш, думаєш: "Звичайно, я достатньо дорослий, щоб це робити". Але тепер, коли я зустрічаю 11-річних, розумію: "Ого, це здається безумством". Це дає змогу поглянути на все з іншої перспективи", - поділився він.

Особливу вдячність актор висловив батькам, які допомогли йому пройти крізь виснажливі роки праці з підтримкою та гумором.

Деніел Редкліфф про перезапуск "Поттера" (фото: Getty Images)

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"

Виробництво проєкту від HBO стартувало в липні. Серіал обіцяє глибше та детальніше розрити книги Джоан Роулінг, яка також залучена до роботи як виконавча продюсерка.

Планується, що кожен сезон буде присвячено одній книзі. Головне тріо на екрані втілять Домінік Маклафлін (Гаррі), Аластер Стаут (Рон) та Арабелла Стентон (Герміона).

Раніше ми писали, яким буде Геґрід в новому "Гаррі Поттері", а також, хто втілить Дамблдора.

Актори нового "Гаррі Поттера" (фото: instagram.com/hbo)