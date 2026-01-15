Трубін і Судаков вилетіли з другого турніру за тиждень: жахливі наслідки поразки для "Бенфіки"

Лісабонська "Бенфіка" припинила виступи в Кубку Португалії, зазнавши поразки від принципового суперника – "Порту" в чвертьфінальному матчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Матч проходив у Порту на легендарному стадіоні "Драгау".
У стартовому складі "Бенфіки" з українців вийшов лише воротар Анатолій Трубін. Голкіпер провів упевнений матч, здійснивши кілька важливих сейвів упродовж гри, зокрема три – ще в першому таймі.
Півзахисник Георгій Судаков розпочав поєдинок на лаві запасних, однак був змушений з'явитися на полі ще до перерви. На 44-й хвилині українець замінив травмованого Річарда Ріоса, який залишив поле з ушкодженням плеча.
Єдиний і вирішальний м'яч у зустрічі було забито вже на 15-й хвилині. Після подачі з кутового польський захисник "Порту" Ян Беднарек виграв боротьбу у повітрі та головою вразив ворота гостей – 1:0. Цей гол став наслідком третього поспіль стандарту біля воріт "Бенфіки".
У другому таймі команда українців намагалася врятувати матч. Найкращі шанси зрівняти рахунок мали Сідні Кабрал та Араужу, однак першого зупинив воротар "Порту" Діогу Кошта, а другий пробив повз стійку. В компенсований час Павлидіс змарнував ще одну нагоду.
Попри тиск гостей, оборона "драконів" діяла надійно та зберегла мінімальну перевагу.
Поразка від "Порту" означає для команди Жозе Моурінью другий виліт із турніру за тиждень. Раніше лісабонці зазнали поразки від "Браги" та припинили боротьбу в півфіналі Кубка португальської ліги. А в чемпіонаті країни "орли" відстають від "Порту" вже на 10 очок.
Таким чином, "Бенфіка" серйозно ризикує завершити сезон без жодного трофея.
