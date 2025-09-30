ua en ru
Трубін і Судаков у Лондоні, Лунін – в Алмати: повний розклад Ліги чемпіонів сьогодні

Вівторок 30 вересня 2025 11:16
Трубін і Судаков у Лондоні, Лунін – в Алмати: повний розклад Ліги чемпіонів сьогодні Фото: Анатолій Трубін (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрій Костенко

Другий тур загального етапу Ліги чемпіонів стартує 30 вересня матчами в дев'яти європейських містах. Два поєдинки пройдуть за участю команд українських легіонерів.

Повний розклад матчів і трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Хто з ким зіграє у вівторок

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. "Аталанта" з італійського Бергамо прийме бельгійський "Брюгге". А в казахстанському Алмати місцевий "Кайрат" зіграє з мадридським "Реалом" Андрія Луніна.

О 22-й годині стартують ще сім поєдинків. Найважливішим з них для вітчизняних уболівальників буде матч у Лондоні, де португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зустрінеться з клубним чемпіоном світу – "Челсі". Наставник "орлів" Жозе Моурінью протистоятиме команді, в якій провів найяскравіші роки своєї тренерської кар'єри.

Трубін і Судаков у Лондоні, Лунін – в Алмати: повний розклад Ліги чемпіонів сьогодні

Анатолій Трубін та Георгій Судаков прилетіли на матч з "Челсі" (фото: facebook.com/SLBenfica)

У цей же час німецький "Айнтрахт" гостюватиме в мадридського "Атлетіко", а англійський "Тоттенхем" – за полярним колом зіграє з норвезьким "Буде-Глімт".

У Стамбулі місцевий "Галатасарай" зустрінеться з англійським "Ліверпулем", міланський "Інтер" прийме празьку "Славію", французький "Марсель" вдома зіграє з нідерландським "Аяксом", а кривдник "Динамо" – кіпрський "Пафос" – з мюнхенською "Баварією".

Розклад матчів 30 вересня

19:45

  • "Аталанта" – "Брюгге"
  • "Кайрат" – "Реал"

22:00

  • "Атлетіко" – "Айнтрахт"
  • "Буде-Глімт" – "Тоттенхем"
  • "Галатасарай" – "Ліверпуль"
  • "Інтер" – "Славія"
  • "Марсель" – "Аякс"
  • "Пафос" – "Баварія"
  • "Челсі" – "Бенфіка"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.

Раніше ми розповіли про божевільний ажіотаж навколо перебування мадридського "Реала" в Казахстані.

Також ми писали, що найближчий єврокубковий суперник "Динамо" переписав унікальний рекорд в Англії.

