ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Трубин и Судаков в Лондоне, Лунин - в Алматы: полное расписание Лиги чемпионов сегодня

Вторник 30 сентября 2025 11:16
UA EN RU
Трубин и Судаков в Лондоне, Лунин - в Алматы: полное расписание Лиги чемпионов сегодня Фото: Анатолий Трубин (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрей Костенко

Второй тур общего этапа Лиги чемпионов стартует 30 сентября матчами в девяти европейских городах. Два поединка пройдут с участием команд украинских легионеров.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Кто с кем сыграет во вторник

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. "Аталанта" из итальянского Бергамо примет бельгийский "Брюгге". А в казахстанском Алматы местный "Кайрат" сыграет с мадридским "Реалом" Андрея Лунина.

В 22 часа стартуют еще семь поединков. Важнейшим из них для отечественных болельщиков будет матч в Лондоне, где португальская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова встретится с клубным чемпионом мира - "Челси". Наставник "орлов" Жозе Моуринью будет противостоять команде, в которой провел самые яркие годы своей тренерской карьеры.

Трубин и Судаков в Лондоне, Лунин - в Алматы: полное расписание Лиги чемпионов сегодня

Анатолий Трубин и Георгий Судаков прилетели на матч с "Челси" (фото: facebook.com/SLBenfica)

В это же время немецкий "Айнтрахт" будет гостить у мадридского "Атлетико", а английский "Тоттенхэм" - за полярным кругом сыграет с норвежским "Буде-Глимт".

В Стамбуле местный "Галатасарай" встретится с английским "Ливерпулем", миланский "Интер" примет пражскую "Славию", французский "Марсель" дома сыграет с нидерландским "Аяксом", а обидчик "Динамо" - кипрский "Пафос" - с мюнхенской "Баварией".

Расписание матчей 30 сентября

19:45

  • "Аталанта" - "Брюгге"
  • "Кайрат" - "Реал"

22:00

  • "Атлетико" - "Айнтрахт"
  • "Буде-Глимт" - "Тоттенхэм"
  • "Галатасарай" - "Ливерпуль"
  • "Интер" - "Славия"
  • "Марсель" - "Аякс"
  • "Пафос" - "Бавария"
  • "Челси" - "Бенфика"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

Ранее мы рассказали о сумасшедшем ажиотаже вокруг пребывания мадридского "Реала" в Казахстане.

Также мы писали, что ближайший еврокубковый соперник "Динамо" переписал уникальный рекорд в Англии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика Челси Реал Андрей Лунин
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен