Три українки у топ-20 юніорського Кубка IBU: хто найкращий і чому не здобули медалі

У Валь Мартелло, що в Італії, стартував другий етап Юніорського Кубку IBU сезону-2025/26. Українські біатлоністки брали участь у жіночій індивідуальній гонці, проте подіум залишився недосяжним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Українська команда мала високі шанси на потрапляння до трійки лідерів. Після першої стрільби одразу три наші біатлоністки перебували у верхній частині протоколу: Ірина Шевченко посідала проміжну другу позицію, а Тетяна Тарасюк та Аліна Хміль замикали шістку найкращих.
Ситуація змінилася на екваторі дистанції. Через хиби Шевченко втратила лідерство, натомість Тарасюк та Хміль після другої "чистої" стрільби піднялися на 3-тє та 4-те місця відповідно, зберігаючи мінімальне відставання від графіка лідерки.
Вирішальним став останній вогневий рубіж. Аліна Хміль, яка претендувала на медаль завдяки ідеальній стрільбі на трьох попередніх етапах, припустилася двох помилок на останній "стійці", що відкинуло її за межі першої десятки.
Найвищий результат серед українок продемонструвала Вікторія Хвостенко. Попри невдалий початок (два промахи на першому рубежі), вона зуміла зібратися і закрила всі наступні 15 мішеней, що дозволило їй фінішувати на 11-му рядку.
Перемогу на домашній трасі святкували італійські спортсменки, які вибороли "золото" та "срібло". Трійку призерок замкнула представниця Франції.
Сьогоднішній змагальний день продовжиться індивідуальною гонкою серед юніорів, старт якої заплановано на 15:15 за київським часом.
