Три українки розтрощили суперниць у Маямі, проте для однієї шлях раптово обірвався

Впевнений старт лідерок збірної

Перша ракетка України Еліна Світоліна не мала проблем у протистоянні з юною представницею Австралії Емерсон Джонс.

Матч тривав трохи більше години і завершився переконливою перемогою українки.

Світоліна продемонструвала високу якість подачі, виконавши 9 ейсів, та не дозволила суперниці реалізувати жодного брейк-пойнту.

Паралельно Марта Костюк підтвердила свій статус фаворитки у грі проти Камілли Рахімової.

Попри певну кількість помилок на власній подачі, Марта домінувала на прийомі, що дозволило їй завершити зустріч у двох сетах.

Це вже друга перемога Костюк над цією суперницею в їхній особистій історії зустрічей.

Успіх Стародубцевої та фіаско Ястремської

Справжньою несподіванкою турніру продовжує виступати Юлія Стародубцева. Пройшовши крізь сито кваліфікації, українка змусила капітулювати іспанку Крістіну Букшу.

Після впевнено виграної першої партії та переваги у другому сеті, Юлія пройшла далі на відмові суперниці, яка не змогла продовжити матч через проблеми зі здоров'ям.

Тепер на Стародубцеву чекає випробування шостою ракеткою світу Амандою Анісімовою.

На жаль, не змогла підтримати переможну серію Даяна Ястремська.

У напруженому поєдинку проти досвідченої Альони Остапенко українка мала шанси переломити хід гри у другому сеті, проте не реалізувала ключові моменти.

Сильний вітер та стабільність латвійки стали вирішальними факторами в цій зустрічі.

Результати ігрового дня Miami Open (WTA 1000):