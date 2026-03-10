Три роки – три бої: Усик розсекретив плани до завершення кар'єри

Вектор руху

Володар поясів WBC, WBA та IBF розкрив деталі свого фінального списку. За словами боксера, він не планує затримуватися в ринзі надто довго і визначив чіткий вектор руху до відходу на пенсію.

Відповідаючи на питання про мотивацію та плани на майбутнє, Усик був лаконічним: "Буде три бої".

Список опонентів

Свій шлях до завершення кар'єри українець розписав покроково:

Перший – Ріко Верховен. Поєдинок проти нідерландського кікбоксера відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). Попри критику фанатів, які називають цей бій розважальним, Усик налаштований серйозно.

"Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій", - пояснив чемпіон.

Другий – переможець пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі. Цей бій стане перевіркою на міцність проти одного з претендентів на лідерство в дивізіоні.

Третій – Тайсон Ф'юрі. Фінальною крапкою в кар'єрі має стати бій проти давнього суперника, якого Усик звично називає "жадібним пузом".

Статистика українського чемпіона

Наразі Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги, з яких 15 – нокаутом. Він тричі здобував титул абсолютного чемпіона світу. Спочатку у важкій, а потім – двічі в надважкій вазі.