Три года - три боя: Усик рассекретил планы до завершения карьеры

Вектор движения

Обладатель поясов WBC, WBA и IBF раскрыл детали своего финального списка. По словам боксера, он не планирует задерживаться в ринге слишком долго и определил четкий вектор движения до ухода на пенсию.

Отвечая на вопрос о мотивации и планах на будущее, Усик был лаконичен: "Будет три боя".

Список оппонентов

Свой путь к завершению карьеры украинец расписал пошагово:

Первый - Рико Верховен. Поединок против нидерландского кикбоксера состоится 23 мая в Гизе (Египет). Несмотря на критику фанатов, которые называют этот бой развлекательным, Усик настроен серьезно.

"Для меня это настоящий бой. Да, Рико - не очень хороший боксер, но все нормально. Это такой веселый бой", - пояснил чемпион.

Второй - победитель пары Даниэль Дюбуа - Фабио Уордли. Этот бой станет проверкой на прочность против одного из претендентов на лидерство в дивизионе.

Третий - Тайсон Фьюри. Финальной точкой в карьере должен стать бой против давнего соперника, которого Усик привычно называет "жадным пузом".

Статистика украинского чемпиона

Сейчас Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. На его счету 24 победы, из которых 15 - нокаутом. Он трижды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира. Сначала в тяжелом, а затем - дважды в супертяжелом весе.