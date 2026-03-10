Три года - три боя: Усик рассекретил планы до завершения карьеры

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик очертил свои планы на завершающий этап профессиональной карьеры. Украинец заявил, что намерен провести лишь три поединка, после чего окончательно покинет большой спорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside The Ring.
Обладатель поясов WBC, WBA и IBF раскрыл детали своего финального списка. По словам боксера, он не планирует задерживаться в ринге слишком долго и определил четкий вектор движения до ухода на пенсию.
Отвечая на вопрос о мотивации и планах на будущее, Усик был лаконичен: "Будет три боя".
Свой путь к завершению карьеры украинец расписал пошагово:
Первый - Рико Верховен. Поединок против нидерландского кикбоксера состоится 23 мая в Гизе (Египет). Несмотря на критику фанатов, которые называют этот бой развлекательным, Усик настроен серьезно.
"Для меня это настоящий бой. Да, Рико - не очень хороший боксер, но все нормально. Это такой веселый бой", - пояснил чемпион.
Второй - победитель пары Даниэль Дюбуа - Фабио Уордли. Этот бой станет проверкой на прочность против одного из претендентов на лидерство в дивизионе.
Третий - Тайсон Фьюри. Финальной точкой в карьере должен стать бой против давнего соперника, которого Усик привычно называет "жадным пузом".
Сейчас Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. На его счету 24 победы, из которых 15 - нокаутом. Он трижды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира. Сначала в тяжелом, а затем - дважды в супертяжелом весе.
Ранее мы сообщили, что Усик намерен баллотироваться в президенты Украины.