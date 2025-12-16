Тренер сенсаційного лідера та найкращий бомбардир збірної отримали останні нагороди УПЛ у 2025-му

Пономарьов обійшов наставників грандів

Найкращим тренером 16-го туру колективним рішенням групи з 38 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича ЛНЗ Віталія Пономарьова. Його підопічні перемогли "Зорю" (2:0) та пішли на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату.

До топ-3 рейтингу також увійшли Ігор Костюк ("Динамо") та Арда Туран ("Шахтар").

Віталій Пономарьов (фото: ФК ЛНЗ)

Прорив Гуцуляка

А звання найкращого футболіста здобув вінгер "Полісся" Олексій Гуцуляк. Головним заочним конкурентом найкращого бомбардира збірної України у 2025 році був форвард "Руха" Бабукар Фал.

До топ-5 також увійшли Лука Мейрелліш ("Шахтар"), Костянтин Вівчаренко ("Динамо") та Назарій Муравський (ЛНЗ).

Хто у збірній туру

До символічної збірної туру увійшли представники семи клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Паламарчук (ЛНЗ) – Вівчаренко, Тіаре (обидва – "Динамо"), Муравський (ЛНЗ), Вінісіус Тобіас ("Шахтар") – Твердохліб ("Кривбас"), Чурко ("Металіст 1925"), Яшарі (ЛНЗ) – Невертон ("Шахтар"), Гуцуляк ("Полісся"), Фал ("Рух").

Загалом експерти згадували 26 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 16-го туру, а також 63 кандидати до символічної збірної.