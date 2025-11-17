UA

Тренер Нігерії ловив чаклуна під час матчу: вуду-скандал у відборі ЧС-2026 (відео)

Фото: Матч Нігерія – ДР Конго (x.com/FecofaRdc)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль після поразки в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026 звинуватив суперників з ДР Конго у застосуванні вуду-ритуалів під час серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN Africa.

Як пройшов матч

Вирішальний поєдинок другого раунду плей-офф африканського відбору між Нігерією та ДР Конго відбувся 16 листопада на нейтральному полі – у марокканському Рабаті.

Збірна Нігерії відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки голу Френка Оньєки. Команда ДР Конго відігралася на 32-й хвилині після результативної контратаки, завершеної Мешаком Еліа. Подальша гра була обережною з боку обох команд, тож основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1.

Долю поєдинку вирішила серія пенальті, де конголезці перемогли – 4:3. Вирішальний удар холоднокровно реалізував капітан команди Шансель Мбемба.

Вуду під час пенальті

Під час серії пенальті тренер Нігерії Шелль навіть не дивився на поле – він уважно стежив за лавою суперника.

А після ключового промаху захисника "суперорлів" Семі Аджаї вибухнув емоціями. Він підбіг до тренерської лави суперника, вказуючи на одного з представників штабу ДР Конго. За словами Шелля, під час усієї серії один з представників конголезької делегації проводив ритуальні дії.

"Під час серії пенальті хлопець із Конго практикував вуду. Увесь час. Це була вода чи щось інше… Тому я розлютився", - сказав Шелль у післяматчевому коментарі.

Пізніше на пресконференції тренер повторив свої слова та заявив, що "представники ДР Конго займалися марабутажем" – формою чаклунських практик, поширених у деяких африканських регіонах.

Нігерія без мундіалю

Перемога в серії 11-метрових дозволила конголезцям вийти до міжконтинентального плей-офф. Участь в цьому турнірі за дві путівки на ЧС візьмуть шість команд. Наразі відомі три з них – Болівія, Нова Каледонія та ДР Конго.

Нігерія ж пропустить вже другий чемпіонат світу поспіль. Востаннє команда грала на мундіалі в 2018 році, тож перерва складе щонайменше 12 років. І це, незважаючи на потужний підбір гравців – Віктора Осімхена, Адемолу Лукмана, Алекса Івобі, Віктора Боніфейса та інших.

Раніше ми навели повний список команд, які вже вийшли на чемпіонат світу-2026.

Також дізнайтеся усіх потенційних суперників збірної України в плей-офф ЧС-2026.

