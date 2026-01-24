"Треба виплакати всі сльози". Олена Кравець зізналася, як переживає горе в сім'ї

Що Кравець розповіла про втрату мами

Колишня зірка "Кварталу 95" зізналася, що не до кінця пережила та усвідомила втрату рідної людини. Особливою підтримкою для неї став дев'ятирічний син, мудрість якого навчила приймати емоції.

"Ваня сказав: "Мама, ти ж плачеш? Ти ж дозволяєш плакати собі?" - згадала акторка.

"Ну звісно, я плачу. Він сказав: "Мам, це добре. Тобі треба виплакати всі сльози аж до самого дна, щоб потім тільки сумувати" - така мудрість дитяча, - додала вона.

Кравець з батьками (фото: instagram.com/lennykravets)

Олена, яка раніше скептично ставилася до слів про "присутність" близьких, змінила думку. Тепер вона відчуває, що душа мами поруч і не боїться говорити з нею без табу.

"Я розмовляю сьогодні з мамою, з її душею, присутність якої часто відчуваю, щиро і вільно. Ми зазвичай бережемо наших живих батьків і не розповідаємо їм усе. Тепер я розмовляю з мамою в абсолютно іншому форматі - без табу. І відчуваю, що наш з нею зв'язок просто перейшов на інший рівень, змінивши мірність", - поділилася вона.



Що відомо про родину Олени Кравець

Мама акторки кілька років тому перенесла інсульт та потребувала постійного догляду. Через ускладнення після хвороби вона втратила орієнтацію та мала проблеми з пам'яттю.

Батькові Олени - 86 років. Він два роки самовіддано доглядав за дружиною, миючи її, годуючи та вдягаючи. Вона померла у жовтні цього року, про що Олена відверто розповіла під час показу своєї моновистави "Можна я просто посиджу?" у Києві.

