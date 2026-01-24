"Треба виплакати всі сльози". Олена Кравець зізналася, як переживає горе в сім'ї

Олена Кравець поділилася, як переживає втрату своєї мами Надії Федорівни. Зірка зізналася, що досі не може усвідомити трагедію.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео Кравець в YouTube.
Колишня зірка "Кварталу 95" зізналася, що не до кінця пережила та усвідомила втрату рідної людини. Особливою підтримкою для неї став дев'ятирічний син, мудрість якого навчила приймати емоції.
"Ваня сказав: "Мама, ти ж плачеш? Ти ж дозволяєш плакати собі?" - згадала акторка.
"Ну звісно, я плачу. Він сказав: "Мам, це добре. Тобі треба виплакати всі сльози аж до самого дна, щоб потім тільки сумувати" - така мудрість дитяча, - додала вона.
Олена, яка раніше скептично ставилася до слів про "присутність" близьких, змінила думку. Тепер вона відчуває, що душа мами поруч і не боїться говорити з нею без табу.
"Я розмовляю сьогодні з мамою, з її душею, присутність якої часто відчуваю, щиро і вільно. Ми зазвичай бережемо наших живих батьків і не розповідаємо їм усе. Тепер я розмовляю з мамою в абсолютно іншому форматі - без табу. І відчуваю, що наш з нею зв'язок просто перейшов на інший рівень, змінивши мірність", - поділилася вона.
Мама акторки кілька років тому перенесла інсульт та потребувала постійного догляду. Через ускладнення після хвороби вона втратила орієнтацію та мала проблеми з пам'яттю.
Батькові Олени - 86 років. Він два роки самовіддано доглядав за дружиною, миючи її, годуючи та вдягаючи. Вона померла у жовтні цього року, про що Олена відверто розповіла під час показу своєї моновистави "Можна я просто посиджу?" у Києві.
