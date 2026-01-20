ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Валерій Жидков пояснив, чому пішов із "Кварталу 95" і як тепер живе

Вівторок 20 січня 2026 12:04
Валерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий і колишній сценарист студії "Квартал 95" Валерій Жидков вперше детальніше розповів, чому припинив співпрацю з командою та як змінилося його життя після виїзду з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гумориста для YouTube-каналу Kate Говорить.

Чому Жидков припинив роботу з "Кварталом"

За словами Жидкова, у певний момент йому стало складно продовжувати працювати в гумористичному жанрі на теми, які раніше здавалися "легкими".

Він зізнався, що після Майдану та початку російської агресії сприйняття політичних жартів для нього змінилося.

"Все, що ми робили до певного часу, нам дійсно подобалося, і нам здавалося, що ми робимо щось хороше. Потім в якийсь момент воно мені почало не подобатися. Це була і причина, через яку я по суті перестав працювати в "Кварталі". До 14 року жарти про політику були невинні… Я в цьому конфлікті перестав бачити основу для гумору", - каже Валерій.

Валерій Жидков пояснив, чому пішов із &quot;Кварталу 95&quot; і як тепер живеВалерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

Також він пригадав, що окремим етапом став 2019 рік, коли його колишній колега Володимир Зеленський став президентом України.

Саме тоді в Жидкова завершився контракт зі студією, і він вирішив не продовжувати співпрацю.

Водночас певний час гуморист залишався залученим до інших проєктів компанії, зокрема до роботи над "Жіночим кварталом".

Де зараз живе Валерій Жидков

Минулого року Жидков без гучних заяв переїхав до США, де, за його словами, фактично змушений починати все з початку та адаптовуватися до нових умов.

Нині він разом із дружиною виховує двох доньок і намагається відновити кар’єру в іншій країні.

"Це абсолютно нове життя, причому життя з нуля. Це з творчого нуля і фінансового. Треба працювати, продовжувати, треба адаптуватися", - розповіло подружжя.

Коротка біографія Жидкова

Валерій Жидков народився в Тамбові. Освіту здобув у Росії, де навчався на інженера-системотехніка. Після армії певний час працював у правоохоронних структурах.

Його творчий шлях розпочався ще у 1993 році - тоді Жидков виступав у складі команди КВК "Тамбовські вовки", звідки й походить його сценічний псевдонім.

Згодом він став учасником колективу "Тапкіни діти", а пізніше навіть був капітаном команди.

У 2003 році Жидков почав працювати сценаристом студії "Квартал 95".

Після початку повномасштабного вторгнення він залишався в Києві та отримав українське громадянство.

Під час благодійного концерту "Кварталу" в Польщі Жидков відкрито засудив злочини російської влади.

Валерій Жидков пояснив, чому пішов із &quot;Кварталу 95&quot; і як тепер живеВалерій Жидков (фото: instagram.com/valeryzhidkov_official)

У перші дні вторгнення він разом із сім’єю виїхав до селища Макарів, однак згодом був змушений тікати через окупацію території.

Гуморист також неодноразово зізнавався, що через війну втратив частину друзів і близьких у Росії, адже багато хто підтримав політику Кремля.

Спочатку Жидков вивіз родину за кордон, а сам повертався до Києва, де долучався до благодійних виступів на підтримку українських військових.



