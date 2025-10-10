Transfermarkt оновив ціни: Забарний злетів у вартості, Довбик і Циганков втратили мільйони

Забарний очолив рейтинг найдорожчих українців

За результатами нового перегляду, найдорожчим українським гравцем став 23-річний захисник ПСЖ Ілля Забарний.

Порівняно з травневим оновленням, його трансферна ціна зросла на 13 мільйонів євро і тепер становить 55 мільйонів. Це рекордний показник серед усіх українців на поточний момент.

Другий в історії після Мудрика

Забарний посів також друге місце в історичному рейтингу найдорожчих футболістів України. Лише Михайло Мудрик у березні 2023 року оцінювався дорожче - 60 мільйонів євро.

Таким чином, Ілля відсунув легендарного Андрія Шевченка на третю позицію, адже ще у 2006 році пік вартості форварда "Мілана" складав 51 мільйон євро.

Нові оцінки українців у Серії А

Оновлення зачепило й чемпіонат Італії. 18-річний нападник "Емполі" Богдан Попов, який потужно стартував у сезоні Серії B, збільшив свою ринкову ціну з 600 тисяч до 3 мільйонів євро.

Натомість Артем Довбик, що нині виступає за "Рому", подешевшав з 30 до 25 мільйонів євро. Його найвища оцінка становила 35 мільйонів, коли він грав за "Жирону". У поточному сезоні форвард провів 7 матчів і має в активі один гол та одну результативну передачу.

Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновський залишився на попередньому рівні - 2,5 мільйона євро.

Зниження ціни Циганкова і стабільність Ваната

Transfermarkt також оновив дані щодо гравців Ла Ліги. Через травми вартість Віктора Циганкова впала з 18 до 15 мільйонів євро. Молодий воротар Владислав Крапивцов, навпаки, подвоїв свій показник - до 400 тисяч євро.

Без змін залишилася ринкова оцінка форварда Владислава Ваната - 15 мільйонів євро, як і під час його виступів за київське "Динамо".