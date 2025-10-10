Самые дорогие украинские игроки прямо сейчас: Transfermarkt обновил рыночные цены

Забарный возглавил рейтинг самых дорогих украинцев

По результатам нового пересмотра, самым дорогим украинским игроком стал 23-летний защитник ПСЖ Илья Забарный.

По сравнению с майским обновлением, его трансферная цена выросла на 13 миллионов евро и теперь составляет 55 миллионов евро. Это рекордный показатель среди всех украинцев на текущий момент.

Второй в истории после Мудрика

Забарный занял также второе место в историческом рейтинге самых дорогих футболистов Украины. Лишь Михаил Мудрик в марте 2023 года оценивался дороже - 60 миллионов евро.

Таким образом, Илья отодвинул легендарного Андрея Шевченко на третью позицию, ведь еще в 2006 году пик стоимости форварда "Милана" составлял 51 миллион евро.

Новые оценки украинцев в Серии А

Обновление задело и чемпионат Италии. 18-летний нападающий "Эмполи" Богдан Попов, который мощно стартовал в сезоне Серии B, увеличил свою рыночную цену с 600 тысяч до 3 миллионов евро.

Зато Артем Довбик, ныне выступающий за "Рому", подешевел с 30 до 25 миллионов евро. Его самая высокая оценка составляла 35 миллионов, когда он играл за "Жирону". В текущем сезоне форвард провел 7 матчей и имеет в активе один гол и одну результативную передачу.

Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский остался на прежнем уровне - 2,5 миллиона евро.

Снижение цены Цыганкова и стабильность Ваната

Transfermarkt также обновил данные по игрокам Ла Лиги. Из-за травм стоимость Виктора Цыганкова упала с 18 до 15 миллионов евро. Молодой вратарь Владислав Крапивцов, наоборот, удвоил свой показатель - до 400 тысяч евро.

Без изменений осталась рыночная оценка форварда Владислава Ваната - 15 миллионов евро, как и во время его выступлений за киевское "Динамо".

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt: