У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому

На території Білого дому офіційно почалося будівництво до турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде вже буквально за кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
У понеділок 25 травня робітники, судячи з усього, збирали частину освітлювальної конструкції, зводячи тимчасову арену, яка розрахована приблизно на 5000 запрошених гостей.
Телеканал зазначає, що турнір 14 червня стане першим професійним спортивним заходом, який коли-небудь проводили в Білому домі. Крім того, він співпаде з 80-річчям президента США Дональда Трампа.
Додамо, що всього на турнірі UFC Freedom 250 заплановано 7 боїв. Два з них будуть за чемпіонські пояси, а саме:
Нагадаємо, що про плани UFC провести турнір зі змішаних бойових мистецтв на території Білого дому стало відомо трохи менше року тому - 5 липня 2025 року.
Тоді президент США Дональд Трамп ствердно сказав, що захід буде, хоча на той момент не було жодної інформації, наскільки просунутою є підготовка і чи є остаточне рішення про проведення.
Уже в жовтні 2025 року президент США заявив, що бої відбудуться 14 червня. Reuters зазначало, що Трамп розглядає шанувальників UFC як частину своєї політичної бази, а як відомо, у листопаді 2026 року в США відбудуться довибори до Конгресу.