У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому

05:20 26.05.2026 Вт
2 хв
Що відомо про початок будівництва арени?
aimg Едуард Ткач
Фото: на турнірі буде 7 боїв, два з них за титули (Getty Images)

На території Білого дому офіційно почалося будівництво до турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде вже буквально за кілька тижнів.

У понеділок 25 травня робітники, судячи з усього, збирали частину освітлювальної конструкції, зводячи тимчасову арену, яка розрахована приблизно на 5000 запрошених гостей.

Телеканал зазначає, що турнір 14 червня стане першим професійним спортивним заходом, який коли-небудь проводили в Білому домі. Крім того, він співпаде з 80-річчям президента США Дональда Трампа.

Додамо, що всього на турнірі UFC Freedom 250 заплановано 7 боїв. Два з них будуть за чемпіонські пояси, а саме:

  • Ілія Топурія проти Джастіна Гейджі за титул у легкій вазі;
  • Алекс Перейра проти Сіріла Гана за тимчасовий пояс у важкій вазі.

Що ще відомо

Нагадаємо, що про плани UFC провести турнір зі змішаних бойових мистецтв на території Білого дому стало відомо трохи менше року тому - 5 липня 2025 року.

Тоді президент США Дональд Трамп ствердно сказав, що захід буде, хоча на той момент не було жодної інформації, наскільки просунутою є підготовка і чи є остаточне рішення про проведення.

Уже в жовтні 2025 року президент США заявив, що бої відбудуться 14 червня. Reuters зазначало, що Трамп розглядає шанувальників UFC як частину своєї політичної бази, а як відомо, у листопаді 2026 року в США відбудуться довибори до Конгресу.

