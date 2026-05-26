У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому

Що ще відомо

Нагадаємо, що про плани UFC провести турнір зі змішаних бойових мистецтв на території Білого дому стало відомо трохи менше року тому - 5 липня 2025 року.

Тоді президент США Дональд Трамп ствердно сказав, що захід буде, хоча на той момент не було жодної інформації, наскільки просунутою є підготовка і чи є остаточне рішення про проведення.

Уже в жовтні 2025 року президент США заявив, що бої відбудуться 14 червня. Reuters зазначало, що Трамп розглядає шанувальників UFC як частину своєї політичної бази, а як відомо, у листопаді 2026 року в США відбудуться довибори до Конгресу.