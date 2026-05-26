У Трампа начали строить арену для турнира UFC у Белого дома

Что еще известно

Напомним, что о планах UFC провести турнир по смешанным боевым искусством на территории Белого дома стало известно чуть меньше года назад - 5 июля 2025 года.

Тогда президент США Дональд Трамп утвердительно сказал, что мероприятие будет, хотя на тот момент не было никакой информации, насколько продвинутой является подготовка и есть ли окончательное решение о проведении.

Уже в октябре 2025 года президент США заявил, что бои состоятся 14 июня. Reuters отмечало, что Трамп рассматривает поклонников UFC как часть своей политической базы, а как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся довыборы в Конгресс.