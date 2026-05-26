У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому

Фото: на турнірі буде 7 боїв, два з них за титули (Getty Images)

Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На території Білого дому офіційно почалося будівництво до турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде вже буквально за кілька тижнів.

У понеділок 25 травня робітники, судячи з усього, збирали частину освітлювальної конструкції, зводячи тимчасову арену, яка розрахована приблизно на 5000 запрошених гостей. Телеканал зазначає, що турнір 14 червня стане першим професійним спортивним заходом, який коли-небудь проводили в Білому домі. Крім того, він співпаде з 80-річчям президента США Дональда Трампа. Додамо, що всього на турнірі UFC Freedom 250 заплановано 7 боїв. Два з них будуть за чемпіонські пояси, а саме: Ілія Топурія проти Джастіна Гейджі за титул у легкій вазі;

Алекс Перейра проти Сіріла Гана за тимчасовий пояс у важкій вазі.