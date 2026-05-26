ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому

05:20 26.05.2026 Вт
2 хв
Що відомо про початок будівництва арени?
aimg Едуард Ткач
У Трампа почали будувати арену для турніру UFC біля Білого дому Фото: на турнірі буде 7 боїв, два з них за титули (Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На території Білого дому офіційно почалося будівництво до турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде вже буквально за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: Білий дім як арена: Трамп робить великий спорт частиною ювілею незалежності США

У понеділок 25 травня робітники, судячи з усього, збирали частину освітлювальної конструкції, зводячи тимчасову арену, яка розрахована приблизно на 5000 запрошених гостей.

Телеканал зазначає, що турнір 14 червня стане першим професійним спортивним заходом, який коли-небудь проводили в Білому домі. Крім того, він співпаде з 80-річчям президента США Дональда Трампа.

Додамо, що всього на турнірі UFC Freedom 250 заплановано 7 боїв. Два з них будуть за чемпіонські пояси, а саме:

  • Ілія Топурія проти Джастіна Гейджі за титул у легкій вазі;
  • Алекс Перейра проти Сіріла Гана за тимчасовий пояс у важкій вазі.

Що ще відомо

Нагадаємо, що про плани UFC провести турнір зі змішаних бойових мистецтв на території Білого дому стало відомо трохи менше року тому - 5 липня 2025 року.

Тоді президент США Дональд Трамп ствердно сказав, що захід буде, хоча на той момент не було жодної інформації, наскільки просунутою є підготовка і чи є остаточне рішення про проведення.

Уже в жовтні 2025 року президент США заявив, що бої відбудуться 14 червня. Reuters зазначало, що Трамп розглядає шанувальників UFC як частину своєї політичної бази, а як відомо, у листопаді 2026 року в США відбудуться довибори до Конгресу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білий дім Дональд Трамп UFC
Новини
Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела
Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою