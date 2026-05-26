ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

У Трампа начали строить арену для турнира UFC у Белого дома

05:20 26.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о начале строительства арены?
aimg Эдуард Ткач
У Трампа начали строить арену для турнира UFC у Белого дома Фото: на турнире будет 7 боев, два из них за титулы (Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На территории Белого дома официально началось строительство к турниру UFC Freedom Fights 250, который пройдет уже буквально через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: Белый дом как арена: Трамп делает большой спорт частью юбилея независимости США

В понедельник 25 мая рабочие, судя по всему, собирали часть осветительной конструкции, возводя временную арену, которая рассчитана примерно на 5000 приглашенных гостей.

Телеканал отмечает, что турнир 14 июня станет первым профессиональным спортивным мероприятием, которое когда-либо проводилось в Белом доме. Кроме того, оно совпадет с 80-летием президента США Дональда Трампа.

Добавим, что всего на турнире UFC Freedom 250 запланировано 7 боев. Два из них будут за чемпионские пояса, а именно:

  • Илия Топурия против Джастина Гейджи за титул в легком весе;
  • Алекс Перейра против Сирила Гана за временный пояс в тяжелом весе.

Что еще известно

Напомним, что о планах UFC провести турнир по смешанным боевым искусством на территории Белого дома стало известно чуть меньше года назад - 5 июля 2025 года.

Тогда президент США Дональд Трамп утвердительно сказал, что мероприятие будет, хотя на тот момент не было никакой информации, насколько продвинутой является подготовка и есть ли окончательное решение о проведении.

Уже в октябре 2025 года президент США заявил, что бои состоятся 14 июня. Reuters отмечало, что Трамп рассматривает поклонников UFC как часть своей политической базы, а как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся довыборы в Конгресс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Белый дом Дональд Трамп UFC
Новости
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой