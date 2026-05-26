У Трампа начали строить арену для турнира UFC у Белого дома
На территории Белого дома официально началось строительство к турниру UFC Freedom Fights 250, который пройдет уже буквально через несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
В понедельник 25 мая рабочие, судя по всему, собирали часть осветительной конструкции, возводя временную арену, которая рассчитана примерно на 5000 приглашенных гостей.
Телеканал отмечает, что турнир 14 июня станет первым профессиональным спортивным мероприятием, которое когда-либо проводилось в Белом доме. Кроме того, оно совпадет с 80-летием президента США Дональда Трампа.
Добавим, что всего на турнире UFC Freedom 250 запланировано 7 боев. Два из них будут за чемпионские пояса, а именно:
- Илия Топурия против Джастина Гейджи за титул в легком весе;
- Алекс Перейра против Сирила Гана за временный пояс в тяжелом весе.
Что еще известно
Напомним, что о планах UFC провести турнир по смешанным боевым искусством на территории Белого дома стало известно чуть меньше года назад - 5 июля 2025 года.
Тогда президент США Дональд Трамп утвердительно сказал, что мероприятие будет, хотя на тот момент не было никакой информации, насколько продвинутой является подготовка и есть ли окончательное решение о проведении.
Уже в октябре 2025 года президент США заявил, что бои состоятся 14 июня. Reuters отмечало, что Трамп рассматривает поклонников UFC как часть своей политической базы, а как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся довыборы в Конгресс.