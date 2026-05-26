У Трампа начали строить арену для турнира UFC у Белого дома

Фото: на турнире будет 7 боев, два из них за титулы (Getty Images)

На территории Белого дома официально началось строительство к турниру UFC Freedom Fights 250, который пройдет уже буквально через несколько недель.

В понедельник 25 мая рабочие, судя по всему, собирали часть осветительной конструкции, возводя временную арену, которая рассчитана примерно на 5000 приглашенных гостей. Телеканал отмечает, что турнир 14 июня станет первым профессиональным спортивным мероприятием, которое когда-либо проводилось в Белом доме. Кроме того, оно совпадет с 80-летием президента США Дональда Трампа. Добавим, что всего на турнире UFC Freedom 250 запланировано 7 боев. Два из них будут за чемпионские пояса, а именно: Илия Топурия против Джастина Гейджи за титул в легком весе;

Алекс Перейра против Сирила Гана за временный пояс в тяжелом весе.