Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА: "Світ став безпечнішим"

Як нагородили Трампа

Інфантіно, передаючи Трампу кубок, медаль та сертифікат, заявив: "Це ваша премія, премія миру".

За словами глави ФІФА, нагороду присудили "за виняткові та надзвичайні дії з просування миру та єдності у світі".

Трамп у свою чергу назвав відзнаку "одним із найбільших почесних звань у житті" і заявив, що його дії "зробили світ безпечнішим".

"Цей чемпіонат світу поб'є всі рекорди - навіть ті, у які навіть не міг повірити Джанні [Інфантіно]. Гадаю, що та подія, яку ви побачите... Світ нічого ще подібного не бачив! Світ є безпечнішим зараз. Минулого року так не було. Тепер ми є справді безпечними", - сказав Трамп після отримання нагороди.

Серед своїх заслуг він згадав припинення конфлікту в Конго, послаблення напруженості між Індією та Пакистаном, а також "десятки воєн, які вдалося зупинити ще до їх початку".

Що відомо про премію FIFA за мир

Премія була започаткована цього року. За офіційним описом, її вручатимуть людям, які "невтомною відданістю та особливими діями сприяють об’єднанню людей у мирі".

Процедура відбору кандидатів не розкривається. ЗМІ повідомляють, що пропозиції щодо майбутніх лауреатів подаватиме новий комітет із соціальної відповідальності, очолюваний м’янмським бізнесменом Зав Завом.

Присудження нагороди Трампу вже викликало резонанс. Західні медіа звертають увагу на тісні зв’язки ФІФА з оточенням американського президента. Зокрема, раніше організація призначила Іванку Трамп до ради освітньої ініціативи на 100 млн доларів, яка частково фінансується доходами від ЧС-2026.

Нагадаємо, що мундіаль стартує 11 червня в США, Канаді та Мексиці. Турнір стане рекордним - участь візьмуть 48 збірних, а в календарі заплановано 104 матчі у 16 містах-господарях. ФІФА називає ЧС-2026 подією, яка "об’єднає світ".